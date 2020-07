Què et pots comprar amb un bitcoin?

La primera transacció amb bitcoins coneguda, l'any 2010, va ser la compra de dues pizzes. En aquell moment el valor de la criptomoneda era tan baix, menys de 0,003 dòlars, que Laszlo Hanyeck, el programador que va comprar les dues pizzes, va pagar uns 10.000 bitcoins, que equivalien a uns 30 dòlars. Amb la cotització actual, amb 1 sol bitcoin es podria repetir la compra de dues pizzes 333 vegades.

L'evolució de la divisa digital ha seguit el patró d'una bombolla especulativa que va definir anys abans Jean-Paul Rodrigue, professor d'economia i geografia de la Hofstra University de Nova York. Després d'uns primers anys discrets i d'una tímida tendència a l'alça el 2010, a principis del 2017 l'especulació i l'auge d'altres criptomonedes com l'ethereum van provocar una escalada que va portar el preu del bitcoin fins als 20.000 dòlars.

La primera pujada abrupta, fins als 1.205,70 dòlars, havia sigut el novembre del 2013. Després, el valor va tornar a baixar progressivament. Tot va canviar el 2017, l'any en què el bitcoin es va convertir en la gallina dels ous d'or. Les previsions de pujades s'anaven succeint i van provocar que moltes persones adquirissin aquesta criptomoneda amb l'objectiu d'especular i obtenir beneficis amb la diferència de preu entre el moment de la compra i la venda.

En el seu màxim històric, el desembre del 2017, va arribar a fregar els 20.000 dòlars, però a principis del 2018 va arribar la davallada. El preu va tocar fons un any després, el gener del 2019, amb un mínim de 3.437,20 dòlars, però des de llavors ha aconseguit remuntar i s'ha situat al voltant dels 10.000 dòlars. Amb una caiguda forta, fins a mínims que van arribar al voltant dels 5.000 dòlars, coincidint amb les caigudes de la borsa per la crisi del covid-19. Igual que les borses, però, poc després ja s'ha recuperat gairebé del tot.

El bitcoin va ser el primer sistema de moneda digital descentralitzada, sense cap representació física i no controlada per cap institució. La va crear el 2009 una persona anònima, o un grup de persones, sota el pseudònim de Satoshi Nakamoto. Avui existeixen més de 2.000 criptomonedes, que es caracteritzen perquè permeten l'anonimat en les transaccions, cosa que ha fet que diversos països hagin prohibit el seu ús.

Les criptomonedes són legals als Estats Units i a la major part d'Europa, però tenen restriccions al Canadà, Rússia, la Xina, l'Índia, l'Iran, l'Aràbia Saudita o Colòmbia, i són il·legals al Pakistan, Egipte, Algèria, el Marroc, Bolívia o l'Equador, segons la recopilació de dades de la Wikipedia. Malgrat que el seu ús continua sent minoritari, desperten cada cop més interès, per exemple per part d'empreses com Facebook, que ha intentat impulsar la seva pròpia criptomoneda.