Els passatgers de creuers prefereixen la proximitat

Uns 27,2 milions de passatgers pujaran a un creuer aquest 2018. La xifra ha crescut un 52% des del 2009, segons les estimacions de CLIA, l’associació que agrupa una seixantena d'empreses de creuers, incloent-hi Pullmantur, Costa i Carnival. El Carib continua sent la regió més visitada, amb un 35% dels amarratges de vaixells, seguit de la Mediterrània, amb un 16%. Els nord-americans són els viatgers que més probabilitats tens de trobar-te a un creuer.

Les dades revelen que a l'hora de triar un creuer es prefereix la proximitat. Els nord-americans viatgen més al Carib; els europeus, al Mediterrani, i els asiàtics, a les costes del Japó. Dels 13 milions de passatgers de l'Amèrica del Nord que hi va haver el 2017, un 92% eren dels Estats Units i la meitat tenien entre 40 i 69 anys.

Els creueristes catalans prefereixen el Mediterrani, sobretot per viatjar amb la família, i els fiords del nord d'Europa si viatgen sense nens, segons expliquen des de l'agència de viatges Nautàlia. "Des del 2017 hi ha un auge dels creuers, i es veuen més reserves amb antelació perquè les millors ofertes apareixen a l’octubre i al novembre", expliquen. La ruta que té més èxit és la que surt de Barcelona, passa per Marsella, Florència i Roma, i acaba a una illa com Malta, Sardenya o les Balears.

Dels prop de 6,7 milions de passatgers europeus, el 60% són alemanys i britànics, mentre que els espanyols, italians i francesos sumen uns 500.000 viatgers cadascun per any.

El creixement més elevat de la indústria dels hotels flotants s'està produint a l'Àsia. El nombre de passatgers es va multiplicar per quatre entre el 2012 i el 2016, en què va assolir els 3,1 milions. Les dades estimades per al 2017 apunten a una xifra de 4,2 milions.

La Xina, el país més poblat de l'Àsia, és també el primer emissor de creueristes, amb un increment del 76% entre el 2012 i el 2016, en què va superar els 2 milions de viatgers. Taiwan, el Japó, Singapur, l'Índia o Hong Kong són també grans fonts de passatgers, però amb menys de 300.000 cadascun. Entre els viatgers de l'Àsia, el 94% opten per navegar a prop de casa.

Pep Barnedas, propietari de la llibreria Altaïr, troba que els creuers atrauen "un públic que en té prou amb la sensació de viatjar i li és igual on el portin". Sembla que la destinació és secundària davant l'enorme oferta d'activitats que es poden fer a bord: escoles de circ, simuladors de surf i caiguda lliure, classes d'idiomes i programes de 'fitness'. ¿Fer un creuer, doncs, és fer un viatge? Barnedas sosté que "ningú et pot vendre un viatge, només et vendran uns serveis, i el viatge és el que tu hi poses a partir dels teus interessos, curiositat, motivacions i coneixements".