Ha millorat la presència femenina a les nominacions dels Oscars?

L'Acadèmia de Hollywood s'esforça per ser més diversa, i entre els seus membres s’ha passat d’un 25% de dones el 2016 a un 32% el 2019. La presència femenina a les nominacions dels Oscars d'enguany també ha augmentat. En el total de nominacions individuals s’ha passat d’un 23% de dones als premis del 2016 a un 31% als del 2019, cosa que suposa un nou rècord històric, segons el recompte del mitjà digital The Wrap.

Però un any més s’ha repetit l’absència de dones entre les nominacions a la categoria de millor direcció. La directora de Mujercitas, Greta Gerwig, és probablement la que s’ha quedat més a prop. La pel·lícula està entre les nou nominades a millor pel·lícula, però la directora no està entre els cinc nominats a millor direcció. Per als crítics de l’ARA, Mujercitas va merèixer una puntuació més alta que 1917, una de les grans favorites d'aquesta edició.

En 92 edicions dels Oscars, hi ha hagut 542 nominats a millor direcció, entre els quals només cinc dones: el 1976 Lina Wertmüller per Pasqualino Set Belleses, el 1993 Jane Campion per El piano, el 2003 Sofia Coppola per Lost in translation, el 2009 Kathryn Bigelow per En terra hostil, fins ara l’única guanyadora, i el 2017 Greta Gerwig per Lady Bird.

Per dècades, als anys noranta es produeix un canvi. La proporció de dones, que fins llavors era gairebé inexistent, després s’ha mantingut entre el 2% i el 4% de les nominacions, entre 1 i 2 de 50 nominacions. Ja no hi ha hagut, però, cap més avenç. De fet, el període entre el 2010 i el 2019 es tanca amb un retrocés respecte als deu anys anteriors.

En la categoria de millor pel·lícula, en què els nominats són els productors, sí que hi ha hagut una progressió significativa. De 3, 6 i 12 nominacions amb presència femenina als anys setanta, vuitanta i noranta respectivament, s’ha pujat fins a 54 nominacions amb presència femenina en els últims deu anys, un 61%, segons el recompte de la Wikipedia. Però ha sigut, sobretot, a partir del 2009, en què va augmentar el total de pel·lícules. A més, moltes nominacions són compartides amb homes.

En canvi, hi ha categories amb un domini aclaparador de les dones. Una de les més desiguals és la de millor vestuari, en què la presència de dones sempre ha estat per sobre del 50% i a partir dels noranta sempre ha estat per sobre del 80%. En aquesta categoria, aquest increment no ha coincidit amb cap increment del total de nominacions. De fet, el nombre de nominades es va reduir als setanta, abans que es produís el salt.

La categoria de millor maquillatge i perruqueria també té majoria de dones, o almenys paritat (entre el 40% i el 60%). Els primers anys en què es va introduir la categoria amb regularitat, als vuitanta, la proporció va rondar el 20%, però des dels noranta ha estat entre el 40% i el 50%. Ha quedat, això sí, estabilitzada en aquest nivell. Un recorregut semblant al de la categoria de millor direcció, en què fa temps que no hi ha progressió.