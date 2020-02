Gossos o gats? Les mascotes de les comarques de Barcelona en 5 gràfics

El nombre d'animals de companyia censats a les comarques de Barcelona es manté estable al voltant dels 65.000 animals, però l’equilibri entre gossos i gats està evolucionant en els últims anys, segons les dades del Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona.

El 2015 hi havia 50.213 gossos i 12.696 gats, i el 2019 els gossos continuen sent majoria però han anat a la baixa, fins als 45.249, mentre que els gats han guanyat terreny amb un creixement del 50% en 4 anys, fins als 19.526.

Per races, entre els gossos dominen els mestissos, per sobre dels 10.000, seguits de gossos petits com el chihuahua, el bichon maltès i els yorkshire terrier, per sobre dels 1.500. La cinquena raça més nombrosa és un gos gran, el pastor alemany, amb 1.406.

Entre els gats, dominen l’europeu, per sobre dels 12.000, el comú europeu, per sobre dels 2.500, i, a una distància important, al voltant o per sota dels 500, els segueixen el siamès, el persa i el maine coon.

Kira és el nom més popular entre els gossos, amb 730, seguit de Thor amb 599 i de Luna amb 569. Lluna, en català, ocupa la desena posició amb 281 casos. Sumant els dos idiomes, per tant, es col·locaria en primer lloc.

Coco, el cinquè nom més popular entre els gossos, és el primer entre els gats. El segueixen Simba, Mia, Nala i Luna. Igual que entre els gossos, Lluna en català ocupa la desena posició, i sumant els dos idiomes es col·locaria en primer lloc.