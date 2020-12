Mapa interactiu: els habitatges turístics de Catalunya, municipi a municipi

[ Si utilitzes una aplicació mòbil, fes clic aquí per veure els mapes interactius]

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat aquest desembre la primera estimació oficial detallada dels habitatges turístics que hi ha a l’Estat, un estudi experimental que es basa en una recopilació dels anuncis disponibles a la xarxa l’agost del 2020.

Dels municipis catalans amb més de 1.000 habitatges en total, Begur (Baix Empordà) és el que té un percentatge d'habitatges turístics més alt, superior al 20% del total d’habitatges, amb 1.095 habitatges turístics de 5.225 habitatges en total segons l’últim cens, del 2011.

El segueixen l'Alt Aran (Vall d'Aran), Pals (Baix Empordà), Cadaqués (Alt Empordà) i Tossa de Mar (Selva), amb percentatges entre el 14% i el 18% i magnituds similars en nombres absoluts. A Barcelona ciutat aquest percentatge és poc més del 2%.

Sales de Llierca (Garrotxa) supera el 25% però amb magnituds molt petites, 17 habitatges turístics de 67 habitatges en total segons el cens del 2011. Margalef (Priorat) i Cistella (Alt Empordà) tenen percentatges al voltant del 14%, també amb nombres absoluts molt petits.

Per comarques, encapçala el rànquing la Vall d'Aran amb un 9,4%, seguida pel Baix Empordà amb un 7,43% i l'Alt Empordà amb un 6,86%, i en un segon tram hi ha el Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, el Baix Ebre i la Selva, amb percentatges d'entre el 3% i el 4%.

Comarques turístiques com la Cerdanya o el Priorat, entre d'altres, queden entre el 2% i el 3%, mentre que el Barcelonès, el Ripollès, la Garrotxa o l'Alt Urgell queden entre l'1% i el 2%. Més de la meitat de les comarques, 22 de les 42, estan per sota de l'1%.

En conjunt, les comarques de la demarcació de Girona formen la zona amb més proporció d’habitatges turístics de Catalunya. Girona és la segona província de l'Estat amb un percentatge més alt, un 4,52%, a prop de les Balears, que és primera amb un 4,98%.

En canvi, per comunitats, Catalunya és la quarta de l'Estat, amb un 1,64%, per darrere de les Balears i també de les Canàries, amb un 3,63%, i el País Valencià, amb un 1,74%. De la resta de comunitats, només Andalusia i Cantàbria estan per sobre de l’1%.