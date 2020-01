Mapa interactiu: Els països més preparats i els menys preparats per afrontar una epidèmia com la del coronavirus

Els Estats Units són el país més preparat per afrontar una epidèmia com la del coronavirus, seguit del Regne Unit, els Països Baixos, Austràlia i el Canadà, segons l’última edició del Global Health Security Index, un informe anual que elaboren la Nuclear Threat Initiative, el Johns Hopkins Center for Health Security i The Economist.

Aquest índex es basa en 140 indicadors que s’agrupen en sis grans categories: la prevenció, la detecció precoç i notificació d’epidèmies de potencial interès internacional, la resposta ràpida i mitigació de la propagació, el sistema de salut, el compliment de la normativa internacional, i el risc general.

Els Estats Units obtenen una nota global de 83,5 punts sobre 100, mentre que el Regne Unit, els Països Baixos, Austràlia i el Canadà queden entre els 75 i els 80 punts. Tailàndia és el primer país asiàtic, amb 73,2 punts, i Suècia, Dinamarca, Corea del Sud i Finlàndia completen les deu primeres posicions del rànquing.

Espanya és quinzena amb 65,9 punts sobre 100, pràcticament empatada amb Alemanya, catorzena amb 66; unes dades molt similars a les de la resta de països europeus. La Xina, el país d'origen de l'epidèmia del coronavirus, no arriba a l'aprovat, amb 48,2 punts sobre 100. La major part de l’Àsia té puntuacions al voltant dels 40 punts.

Els pitjors resultats són els dels països africans, mentre que a l’Amèrica del Sud hi ha una gran diversitat. Països com el Brasil, l'Argentina i Xile s’acosten als 60 punts, mentre que països com Bolívia, Paraguai i Guatemala no arriben als 40, i altres com Hondures i Veneçuela queden per sota dels 30 punts.

Per categories, Espanya té una puntuació especialment baixa en prevenció però una puntuació especialment alta en detecció, amb un patró que s'assembla al de molts dels primers classificats. La Xina té una puntuació baixa en prevenció i en sistema de salut, i molt baixa en compliment de la normativa.