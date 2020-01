Els ministres més coneguts i més desconeguts del nou govern espanyol

El nou govern de Pedro Sánchez ja està en funcionament, amb un consell de ministres format per 22 integrants, molts dels quals noves incorporacions. L'ARA ha convidat els seus lectors a posar-se a prova i comprovar quants ministres coneixen amb aquest test, que han completat sencer més de 500 participants, i entre els resultats hi ha dades previsibles, com el primer lloc de Pablo Iglesias, però també dades més sorprenents, com la posició discreta de Manuel Castells.

Encapçalen el rànquing els vicepresidents Pablo Iglesias, d’Unides Podem, amb un 99,7% d'encerts dels participants, i Carmen Calvo, del PSOE, amb un 97,2%. Completen els cinc primers llocs les altres dues cares conegudes d'Unides Podem, Alberto Garzón i Irene Montero, juntament amb un dels ministres més mediàtics, l'exastronauta Pedro Duque.

En la franja mitjana alta apareixen dos pesos pesants del PSOE, com Margarita Robles i José Luis Ábalos, i l’únic ministre català, Salvador Illa. Els lectors de l’ARA també aconsegueixen un percentatge d’encerts alt amb Reyes Maroto, Yolanda Díaz i Luis Planas, però en aquests resultats probablement hi influeix que estaven situats al final del test i era més fàcil encertar descartant altres opcions.

En la franja mitjana baixa, amb xifres molt pitjors que les de Carmen Calvo, Margarita Robles o José Luis Ábalos, hi apareixen noms sorprenents com el d’Isabel Celaá, que fins ara ha exercit de portaveu, Manuel Castells, que ha sigut el fitxatge estrella d’Unides Podem i que, a més, és català d’adopció, o Fernando Grande-Marlaska, que sol tenir molt protagonisme mediàtic.

Entre les últimes posicions del rànquing també hi ha sorpreses: tres de les integrants del nou consell de ministres amb més pes polític, com la nova portaveu, María Jesús Montero, i les altres dues vicepresidentes, Nadia Calviño, que tot i el protagonisme en campanya encara no és gaire reconeguda, i Teresa Ribera, que ocupa l’última posició.