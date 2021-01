Els països més afectats pel coronavirus, en un gràfic animat

Des de l’esclat de la pandèmia del coronavirus, el març de l’any passat, l’afectació per països ha sigut desigual i canviant. Es pot comprovar en aquest gràfic animat amb els casos de coronavirus per milió d'habitants acumulats durant aquests mesos als 50 països amb més afectació en nombres absoluts. Espanya es manté gairebé sempre en posicions capdavanteres, i els grans absents són els països asiàtics.

A principis de març, lidera el rànquing Itàlia, seguida per l’Iran, però des de mitjans de març Espanya es col·loca en la primera posició, on es manté a l’abril i al maig. A partir del juny, pugen els Estats Units i altres països americans, com Xile o el Brasil, i a l'estiu guanyen posicions països com Israel o Sud-àfrica. A l'octubre, Israel avança fins al primer lloc.

Al novembre tornen a guanyar pes diversos països europeus: lideren Bèlgica i la República Txeca, i Espanya torna a escalar posicions ràpidament, coincidint amb el pic de la segona onada. Al desembre, les primeres posicions es tornen a omplir de països europeus, tot i que abans de Nadal Espanya baixa lleugerament. Actualment ocupa la 14a posició.

Des que va començar la pandèmia, Espanya s’ha mantingut gairebé sempre entre els deu primers països d’aquest rànquing. Hi ha estat 228 dies dels 320 inclosos en el gràfic, només per darrere dels Estats Units, amb 286. Els segueixen Panamà i Bèlgica, els dos per sobre dels 200 dies, i el Perú, Israel, Xile, Suïssa, el Brasil i Suècia, tots per sobre dels 100 dies. Itàlia i França hi han estat menys de 100 dies.