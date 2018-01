Carrers, platges i vins dedicats a Mussolini a Itàlia

L’alcaldessa de Roma, Virginia Raggi, ha anunciat que canviarà el nom dels carrers dedicats als intel·lectuals que el 1938 van signar l’anomenat Manifest de la Raça, l’antesala de les lleis racials promulgades per Benito Mussolini i ratificades pel rei Víctor Manuel III. El document legitimava la persecució dels ciutadans italians d’origen jueu i va comportar la deportació i l’extermini als camps de concentració alemanys de milers de persones. “Roma és una ciutat orgullosament antifeixista”, va afirmar l’alcaldessa del Moviment 5 Estrelles.

En els últims anys s’han expandit amb força èxit a Itàlia uns quants moviments polítics d’ideologia feixista, com per exemple Forza Nuova i Casa Pound. Els últims, autodenominats feixistes del tercer mil·lenni, compten fins i tot amb un alcalde en una petita localitat de la província de Brescia. I a Òstia, un municipi prop de Roma, van aconseguir el 9% dels vots en les últimes eleccions. Un resultat “històric” per a l’organització, que aspira a entrar al Parlament en les pròximes legislatives.

Fins no fa gaire els moviments d’ideologia feixista sobrevivien gairebé en la clandestinitat i només sortien a la llum en certes ocasions i en llocs concrets. Com a Predappio, el poble natal de Benito Mussolini, on unes quantes vegades a l’any centenars de nostàlgics del feixisme es reuneixen per retre homenatge al dictador a la seva tomba. Amb les tradicionals camises negres i alçant el braç dret, en celebren el naixement, la mort i la “marxa a Roma” que va instaurar el règim feixista. Però tot aquest ritual podria passar a la història si el Senat italià dona llum verda a la llei aprovada per la Cambra dels Diputats fa uns mesos, que sanciona amb fins a dos anys de presó la “salutació romana” i la producció o distribució d’imatges, objectes i continguts que facin referència al feixisme o al partit nazi alemany.

Encara que Itàlia ja disposa d’una llei que castiga l’apologia del feixisme, a la pràctica la justícia s’ha limitat només a sancionar els actes que tenen com a últim objectiu ressuscitar el partit feixista. Amb la nova normativa, que haurà d’aprovar el govern que surti de les urnes el 4 de març, s’acabarà el negoci per a la família Lunardelli, que des de fa més de dues dècades produeix vi amb les cares de Hitler i de Mussolini impreses a les etiquetes de les ampolles. I fins i tot és força probable que Gianni Scarpa, l’excèntric propietari de la platja privada Punta Canna, a la localitat de Chioggia, a la província de Venècia, hagi de tancar. L’estiu passat Scarpa va tenir l’ocurrent idea d’entapissar el seu local amb fotos i cartells en honor al Duce. Cada mitja hora, a través d’altaveus, emetia proclames exaltant Mussolini i contra la democràcia. En realitat era un ritual de feia anys però fins a l’estiu passat aquest refugi feixista havia passat inadvertit. La fiscalia va obrir una investigació per presumpta apologia del feixisme però finalment va ser arxivada. “No soc feixista”, es va justificar l’ancià propietari. “Només soc amant de la neteja, l’ordre i la disciplina”.