L’Íbex-35 a cop de Procés

Junts pel Sí guanya però necessita la CUP

A la borsa no li van agradar els resultats de les eleccions avançades i plebiscitàries plantejades pel president Artur Mas. L’endemà del 27-S, l’Íbex-35 va reaccionar amb una davallada de l’1,3%. Va influir-hi la victòria de l’independentisme, però sobretot que la coalició de Junts pel Sí depengués de l’esquerra anticapitalista de la CUP tret que renunciés al seu programa independentista. El pessimisme va durar poc: poques jornades després la cotització havia superat folgadament el nivell previ a les eleccions.

Jornades de vendes després del 9-N

Encara no hi havia ni president ni Govern, però la majoria independentista sorgida de les eleccions va aprovar al Parlament la declaració del 9-N, en què s’expressa l’objectiu d’obrir un procés constitutiu perquè Catalunya esdevingui un estat independent. El full de ruta sobiranista es converteix en el primer acord entre JxSí i la CUP, i la borsa reacciona aquell mateix dia amb una caiguda de l’1,2%. Els lleugers rebots dels dies següents no van evitar caigudes més fortes durant la setmana, influenciades per les borses europees.

Puigdemont, president

Carles Puigdemont va aparèixer un dilluns per sorpresa com a nou president de la Generalitat, després d’un cap de setmana a contrarellotge. El selectiu espanyol va acabar la sessió caient, però no per l’influx de la situació política catalana, sinó per l’impacte de la caiguda que patien les borses mundials.

El primer desafiament a l’Estat

L’aprovació de les conclusions de la comissió del procés constituent es van convertir en el gran desafiament del govern català al Tribunal Constitucional i a l’executiu de Mariano Rajoy. L’Íbex va reaccionar amb una caiguda del 2,1%, que va seguir tota la setmana.

Qüestió de confiança superada

Carles Puigdemont va convocar una qüestió de confiança quan es va veure incapaç d’aprovar els pressupostos del 2016. Els anticapitalistes li van permetre salvar l’obstacle després que anunciés el referèndum. Les borses no en van fer gaire cas.

Puigdemont anuncia l’1-O

Els mercats van reaccionar amb indiferència a la data fixada per Puigdemont per celebrar el referèndum, l’1d’octubre. L’Íbex-35, situat per sobre dels 10.000 punts, va pujar aquell divendres un 0,2%, però la seva evolució va veure’s influenciada sobretot pels resultats de les eleccions al Regne Unit i la victòria de Theresa May.

Aprovada la llei del referèndum

El Parlament català va aprovar els dies 6 i 7 de setembre les lleis del referèndum i de transitorietat, i el Govern va firmar la convocatòria de la consulta. La borsa encara no va reaccionar amb força, tot i que aquell dia va perdre, abans que s’aprovessin, un 0,4%.

La convulsió dels dies després

L’Íbex va caure un 1,2% el dilluns posterior al referèndum i a la violència policial i va tornar a caure un 2,8% el dimecres, en la caiguda més gran del selectiu espanyol des del Brexit. Aquella setmana, amb protestes al carrer i una aturada general, va ser la més convulsa del Procés.