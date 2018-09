El Marroc és la nova Líbia

Roma ha apostat per una acció coordinada per contenir el flux migratori des de Líbia basada en el tancament dels seus ports a les ONG de rescat i un suport econòmic i logístic sòlid als guardacostes libis. El “cordó sanitari” sobre la costa líbia acabarà sent totalment efectiu quan l’última remesa d’embarcacions italianes cedides a l’executiu de Trípoli sigui operativa. Descartada la ruta líbia, les màfies del tràfic de persones buscaran altres alternatives, com la marroquina, una carretera secundària fins ara que pot convertir-se en autopista. Així, creixerà la pressió sobre la costa marroquina i els enclavaments de Ceuta i Melilla, cosa que farà Madrid molt més vulnerable a les demandes de Rabat, que difícilment s’acontentarà amb els 30 milions d’euros promesos per la Comissió Europea perquè blindi les seves fronteres. En definitiva, l’eix es traslladarà del Mediterrani central a l’occidental, i obligarà els executius de les dues ribes a adoptar mesures similars a les que ja van signar al seu dia Gaddafi i Berlusconi.