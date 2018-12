Mercabarna, una petita gran ciutat

Mercabarna es va crear el 1967. Ja té, doncs, una mica més de mig segle. El 1971 s’hi va traslladar el Born, és a dir, el mercat de fruites i verdures. El 1979 va arribar l’escorxador, que va alliberar tot l’espai urbà avui convertit en parc homònim. El mercat del peix, que abans era al carrer Wellington (darrere del Zoo), va traslladar-s’hi el 1983. I el 1984 li va tocar el torn al mercat de les flors del carrer Lleida, l’actual teatre. Mercaflor està separat, a Sant Boi, al costat de la T1 de l’aeroport.

Mercabarna s’enorgulleix de ser un servei públic que dona garanties tant pel que fa a qualitats com a preus, i sobretot a seguretat alimentària, a més de proporcionar el màxim de varietat. L’Ajuntament és qui hi talla el bacallà: té el control del 51% de les accions (el 37% pertanyen a Mercasa, empresa pública estatal, i el 12% restant al Consell Comarcal del Barcelonès).

Mercabarna agrupa i dona servei a 700 empreses, amb un total de 7.500 treballadors. És una petita ciutat per on cada dia passen 23.000 persones i 14.000 vehicles, i on hi ha de tot: 24 restaurants, 3 benzineres, hotels, escola bressol, oficines bancàries, parada de metro (L9), 4.000 places d’aparcament, centre mèdic, un cos de 60 vigilants, un sistema de reciclatge que arriba al 76% dels residus...

És una ciutat de 90 hectàrees (90 camps de futbol) que serveix per abastir d’aliments 10 milions de persones. Però atenció: el 58% del que mengem a Catalunya ve de fora del nostre territori. “La filosofia quilòmetre zero està bé, però de moment no pot ser per a tothom”, diu Ferran Adrià. L’abril passat es va fer a Barcelona el congrés mundial de mercats majoristes, amb el tema central de la sostenibilitat alimentària i la lluita contra el malbaratament. De fet, Mercabarna projecta fer un Centre d’Aprofitament Alimentari dedicat a combatre el malbaratament: es preveu que s’inauguri d’aquí un any i s’hi posarà una placa en record del geògraf Paco Muñoz, impulsor de la filosofia antimalbaratament. I l’altre projecte és el Biomarket, el primer mercat majorista d’aliments ecològics d’Espanya. L’alcaldessa Ada Colau en posarà la primera pedra aquest dimarts.

L’equip de Mercabarna va dirigir la construcció del mercat central majorista de Dubai, acabat fa un any. I ara ha guanyat el concurs per al de Montevideo. És una altra manera d’ampliar el negoci, que l’any passat va arribar als 28 milions d’euros, amb un benefici de 6,9 milions.