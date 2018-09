RTVE i la CCMA, a l’espera de la nova direcció

Radiotelevisió Espanyola començarà el curs havent experimentat una profunda renovació, tant pel que fa a l’organigrama com entre les cares visibles dels principals programes informatius. Però els canvis a l’ens públic estatal no han fet més que començar: si es compleixen els terminis previstos -cosa que fins ara no ha passat-, d’aquí menys de dos mesos l’actual administradora única de RTVE, Rosa María Mateo, hauria d’haver sigut substituïda per un nou consell d’administració que, per primera vegada en la història, haurà sigut escollit mitjançant un concurs públic. En última instància, la decisió sobre qui seran els deu nous consellers de la corporació (i sobre quin d’ells la presidirà) correspondrà al Congrés i el Senat, però la llista de noms entre els quals podran escollir l’elaborarà un comitè d’experts que es va constituir a finals de juliol i que començarà a avaluar els candidats de manera imminent, un cop es tanqui la llista definitiva d’admesos al concurs.

El nou consell, igual que l’actual direcció provisional, tindrà el repte de tancar una etapa fosca de la corporació pública estatal, marcada per les contínues denúncies per part del consell professional de TVE de manipulació informativa (que van tenir la seva expressió més visible amb els divendres negres, abans de l’estiu), la creació d’una redacció paral·lela presumptament destinada a afavorir els interessos del Partit Popular, el desprestigi de programes emblemàtics com Informe semanal o fitxatges polèmics com el de Javier Cárdenas i el de Carlos Herrera. Però no serà fàcil: des del minut u el PP ja ha posat el crit al cel davant de suposats casos de manipulació i ha sol·licitat la compareixença urgent de Mateo al Congrés perquè doni explicacions sobre una gestió que fa tot just 35 dies que va començar.

Però RTVE no és l’única que està pendent de l’arribada d’una nova direcció. La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) inaugurarà demà la temporada amb un consell de govern amb una vacant i el mandat dels altres cinc membres caducat des de fa gairebé mig any. El procediment per escollir el nou president i els nous consellers encara no ha començat, però el Parlament hauria de desbloquejar la situació en els pròxims mesos.

De fet, JxCat i ERC havien previst que la renovació del consell fos una realitat abans de l’estiu, però la manca d’acord entre aquestes dues formacions per repartir-se els càrrecs directius dels mitjans públics ho va impedir. El principal escull consisteix a determinar quin dels dos partits hauria de tenir dret a escollir el futur president de la Corporació: ERC considera que tant aquest càrrec com el de director de TV3, que actualment formen part de l’òrbita de JxCat, haurien de quedar sota la seva àrea d’influència.

En tot cas, públicament les dues formacions han expressat la seva voluntat de buscar àmplies majories a l’hora de nomenar els nous membres del consell, encara que la llei vigent no hi obligui. Durant la passada legislatura, els grups parlamentaris van començar a tramitar una reforma de la llei de la Corporació que afavoria l’elecció dels consellers per consens, però la dissolució del Parlament per la via de l’article 155 va impedir que els treballs finalitzessin. S’espera que l’elaboració del text es reprengui aviat.

Sigui amb un consell caducat o amb un de nou, la Corporació inicia el curs amb una situació financera encara molt delicada: els 20,4 milions d’euros extres que el Govern va aportar al juny van permetre-li respirar aquest any, però el canvi en la llei de l’IVA segueix vigent i, per tant, el 2019 el problema es repetirà. I, a més, Hisenda continua demanant a la CCMA 147 milions corresponents a l’IVA del període 2015-2017.