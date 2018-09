Revisar les polítiques per tendir cap a la igualtat

VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES

EL REPTE DE REDEFINIR ELS DELICTES SEXUALS

Després d’una primavera marcada per la sentència per abusos, però no per violació, als cinc membres de la Manada acusats d’agredir sexualment una jove de 18 anys durant els Sanfermines del 2016, el govern espanyol va haver d’obrir un debat sobre la revisió del Codi Penal. Però la comissió rescatada pel PP per revisar els delictes sexuals va quedar ajornada perquè no hi havia una presència suficient de dones a l’organisme. Amb el canvi de govern a l’Estat, l’executiu de Pedro Sánchez va posar al centre de l’agenda la lluita per la igualtat. Entre les prioritats que ha establert hi ha la reforma del Codi Penal i la llei d’enjudiciament criminal per introduir canvis en la definició dels delictes sexuals. Divendres es va aprovar la constitució de l’organisme -amb majoria de dones- que s’encarregarà de la redefinició, partint de la base que si no hi ha consentiment explícit de la dona es consideri agressió. També es pretén incloure altres canvis, com deixar de posar el comptador de les víctimes mortals per violència masclista a zero cada any.

SALUT

INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE

Una aposta de la consellera de Salut, Alba Vergés, és introduir la perspectiva de gènere en l’atenció sanitària. Aquesta mesura pretén millorar els resultats i reduir les possibles desigualtats. “Les dones viuen més anys que els homes, però en més mal estat de salut”, recorda Vergés. Un altre debat que haurà d’abordar el seu departament és reprendre els projectes aturats pel 155, com la llei d’universalització de l’assistència sanitària i el pla integral per a la millora de les llistes d’espera. A més, a llarg termini encara queda pendent la millora de les condicions laborals dels professionals.

ATEMPTATS 17-A

TANCAR UNA INVESTIGACIÓ ENCARA AMB INCÒGNITES

Pocs dies abans del primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils, una part de la investigació va deixar d’estar sota secret de sumari. Això va permetre conèixer alguns detalls sobre la formació de la cèl·lula terrorista sorgida de Ripoll; per exemple, el baix cost que tenia el pla inicial del grup. Però la investigació encara no està tancada i el més probable és que continuï oberta aquest curs. No es preveu que el jutge de l’Audiència Nacional que porta el cas pugui tancar la instrucció abans d’acabar l’any, de manera que és difícil saber quan es podria fer el judici dels atemptats. De fet, encara queden algunes incògnites sobre el cas pendents de ser resoltes. Una és la relació de l’imam de Ripoll amb el CNI i la Guàrdia Civil, ja que els agents van visitar-lo quatre cops mentre era a la presó de Castelló. Tampoc s’ha aclarit si la cèl·lula rebia suport internacional ni s’ha concretat quants viatges van arribar a fer els diversos membres del grup. El 17 d’agost d’aquest any es va tancar el termini perquè les víctimes dels atemptats poguessin aportar la documentació per ser reconegudes com a afectades. Mentrestant, el ministeri de l’Interior continuarà resolent els seus expedients, després de les queixes dels últims mesos per la falta d’atenció i de seguiment.

AFERS SOCIALS I TREBALL

GESTIONAR L’ARRIBADA DE MENORS NO ACOMPANYATS

En els set primers mesos d’aquest any, Catalunya ha rebut 1.451 menors estrangers no acompanyats (MENA), gairebé el mateix nombre que en tot el 2017. En els últims dos mesos, el departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha creat prop d’un miler de places per atendre aquesta allau, però aquest curs s’haurà de definir un full de ruta per gestionar l’arribada massiva i ininterrompuda de MENA. Un altre assumpte que es podria tancar abans d’acabar l’any és l’aprovació del reglament de la renda garantida de ciutadania (RGC). El document ha de permetre incorporar col·lectius vulnerables que han quedat exclosos de la prestació.