Trump reapareix: “Estic de meravella”

No es va produir, però a ningú li hauria sorprès que el doctor Anthony Fauci, principal expert en malalties infeccioses de l’administració nord-americana, hagués tirat ahir a la nit la tovallola i hagués abandonat el seu càrrec al capdavant de l’Institut Nacional d’Al·lèrgies i Malalties Infeccioses. Home de ciència, educació i paciència infinites, ha anat quedant arraconat per una Casa Blanca en la qual la ciència és opinable i les medicines un regal diví. Divendres, en una entrevista radiofònica, el doctor Fauci va ser contundent: “Les dades no deixen lloc al dubte. Vam tenir un esdeveniment de supercontagi a la Casa Blanca”.

Només dues setmanes després d’aquell esdeveniment -la presentació en societat de la seva candidata al Tribunal Suprem-, Donald Trump va convocar ahir centenars de seguidors als jardins de la residència presidencial per fer la seva primera aparició pública des que va ser diagnosticat amb el covid-19. Tots els assistents estaven amuntegats en una zona tancada, dissuadits d’aquesta manera de guardar les distàncies.

Un públic llatí i afroamericà

“Primer de tot: estic de meravella”, va informar el president després de sortir al balcó de la Casa Blanca. Els seus seguidors van celebrar engrescats la notícia i van demanar a crits “quatre anys més” de Trump. “Derrotarem aquest terrible virus xinès”, va anunciar davant d’una audiència formada majoritàriament per afroamericans i llatins, membres del Blexit, una organització conservadora que promou que els dos grups de població, tradicionalment votants demòcrates, es passin al Partit Republicà.

Irònicament, llatins i negres han estat afectats de manera desproporcionada per la pandèmia. Als Estats Units, els dos grups tenen tres vegades més opcions d’infectar-se que els blancs, i dues vegades més de morir pel virus. Malgrat això, aquest grup en particular, d’unes 400 persones, semblava entusiasmat de compartir espai i escoltar un mandatari que va mentir la població sobre la gravetat de la pandèmia i va tornar a insistir ahir a la nit que el virus “està desapareixent”. L’última setmana han augmentat els positius, els ingressos hospitalaris i les morts.

Donald Trump es va dirigir als seus seguidors durant una mica menys de vint minuts. Va sortir al balcó traient-se la mascareta i va marxar sense tornar-se-la a posar. Va ser el primer acte públic des que va emmalaltir. Malgrat que la Casa Blanca va intentar emmarcar-ho com un “esdeveniment oficial”, atès que la llei impedeix celebrar actes de campanya a la residència presidencial, els jardins es van omplir de gorres vermelles amb el lema Make America great again. Trump es va dedicar a alertar del risc d’un possible govern de Joe Biden i el Partit Demòcrata, que va descriure com “socialista” i ple de “fanàtics d’esquerra”. A més, va insistir un cop més sense fonament que s’està forjant un frau electoral.

El president reprendrà demà els seus viatges de campanya amb un acte que tindrà lloc a Florida. Serà el primer fora de Washington des que va ser diagnosticat amb el covid-19. Amb tot, continua sent una incògnita si Donald Trump ha donat ja negatiu en alguna prova i si, per tant, ha deixat de ser contagiós. Una dada que la Casa Blanca guarda amb un zel sospitós.