Uns entomòlegs amateurs de Krefeld van donar el senyal d’alarma

En una reserva natural a l’oest d’Alemanya, un senyor d’edat avançada es va acostar a una estructura similar a una tenda de campanya que era, en realitat, un gran parany per a insectes voladors.

El químic jubilat de 75 anys va revisar l’ampolla de plàstic que s’adjunta a la part superior. Aleshores, l’home, Heinz Schwan, va comparar els insectes atrapats per aquesta trampa amb una altra que es va instal·lar 20 anys abans. La caiguda era enorme, va dir Schwan, un amant de les erugues. Alarmat, va reunir un grup d’apassionats locals dels insectes i van formar la societat entomològica de Krefeld amb l’objectiu de fer proves similars arreu del país. Finalment van arribar a la conclusió que ha alertat tota la comunitat internacional.

L’associació la formen un grup d’amateurs que no es dediquen a la biologia: hi ha químics, enginyers elèctrics, professors i físics, entre d’altres. “En aquest cas, els aficionats solen ser els experts”, explica Dave Goulson, expert en abelles de la Universitat de Sussex. “Actualment les persones que passen el seu temps lliure mirant marietes i mosques són tan comunes com els col·leccionistes de segells”, diu Teja Tscharntke, professor d’agroecologia de la Universitat de Göttingen.

A Alemanya i arreu del món, els membres de les societats entomològiques solen ser ancians. L’estudi dels insectes ha evolucionat molt poc amb l’avanç tecnològic i els pocs coneixements que es tenen sovint moren amb els experts veterans. “En molts llocs, tota la informació ha desaparegut”, diu Martin Sorg, membre de l’associació expert en vespes. Per això a Krefeld actuen de manera diferent: “Quan un dels nostres membres mor, ho guardem tot, fins i tot les notes manuscrites”, explica Sorg. Els membres de l’associació tracten de transmetre la seva passió a les noves generacions. Per aquest motiu estan incorporant nous membres, per aconseguir que el coneixement es transmeti de generació en generació.

Sense els esforços dels investigadors de Krefeld, només tindríem constància que cada cop hi ha menys mosquits al parabrisa del cotxe. Un periodista li pregunta a Martin Sorg si és possible que els insectes acabin desapareixent completament del planeta. La seva resposta alerta sobre la gravetat de la situació: “No et preocupis, tots els vertebrats moriran abans”, assenyala.