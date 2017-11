El Grupo Juvasa es dedica al subministrament d’envasos per a la indústria alimentària. Té la seva seu a Dos Hermanas (Sevilla), factura al voltant de 30 milions d’euros i, d’aquestes vendes, un 15% procedeixen de Catalunya. El seu director general, Jesús Valle, no amaga cert “mosqueig” per alguns comentaris -i acusacions- sobre Espanya que tenen origen a Catalunya. Tampoc la preocupació per l’actual situació política i les crides al boicot a productes catalans. “A mi també m’afecta perquè em poden comprar menys producte. S’ha de tenir en compte que Catalunya no és autosuficient i que si a les empreses d’allà els va malament, a nosaltres ens acabarà repercutint”, diu. És molt gràfic quan parla de la irresponsabilitat en què estan caient els promotors de la no compra de productes catalans: “És com escopir cap amunt”.

El discurs de Valle és molt similar als que han sorgit de representants polítics d’Extremadura i l’Aragó, advertint del possible efecte de taca d’oli en el cas que les empreses catalanes pateixin una caiguda de les vendes comercials a la resta d’Espanya. Els efectes acabaran socialitzats entre treballadors i proveïdors de tot l’Estat. Catalunya compra cada any a la resta de comunitats autònomes per un import superior als 21.000 milions d’euros (dades de C-intereg), i no es tracta només de productes finals: una bona part són matèries intermèdies per a les seves produccions. La indústria agroalimentària, per posar un exemple, es nodreix sovint de primeres matèries de tot Espanya. Tot i que en els últims anys, en consonància amb el creixement de les exportacions, aquestes vendes s’han anat reduint, la xifra continua sent considerable.

Sense impacte significatiu

Juvasa subministra a petits cervesers, a apicultors i a elaboradors de melmelades catalans. L’empresa encara no ha patit “significativament” l’impacte indirecte del boicot en les seves vendes, tot i haver rebut les “queixes de molts clients” catalans que alerten sobre l’ambient contrari als seus productes que s’està propagant a través de les xarxes socials. Valle llança un avís respecte a possibles amenaces perquè s’afegeixi a la campanya: “No crec que ningú em digui que he de fer boicot, però, en tot cas, això no ho admetríem de cap manera”. De fet, la companyia sevillana va anar a la contra quan, al mes d’octubre, en comptes de sumar-se a la campanya contra els productes catalans, va oferir la seva ajuda a un petit obrador de l’Hospitalet de Llobregat (Robert & Lázaro) que assegurava que estava tenint problemes per vendre els seus patés pel context polític i comercial. Juvasa es va comprometre a seguir subministrant-li envasos encara que no pogués pagar perquè no aturés la producció. “Jo no tinc una relació bona o dolenta amb ells, simplement es tracta de responsabilitat social”, afirma Valle.

L’exemple de la companyia andalusa és el contrari del que estan fent altres empreses de la resta d’Espanya, malgrat que les empreses catalanes tracten de lluitar contra el boicot des del silenci, per no donar-li més projecció. Pel que fa a les més de 2.600 empreses que han traslladat la seva seu fora de Catalunya, una bona part s’explica per la por a les repercussions comercials de la seva catalanitat, segons expliquen advocats que els donen assessorament. Mai una campanya de boicot havia generat tanta por, tot i que en els últims anys han sigut reeixides, sobretot des que Josep-Lluís Carod-Rovira, vicepresident de la Generalitat durant el tripartit, va qüestionar que les institucions catalanes haguessin de donar suport a la candidatura de Madrid als Jocs Olímpics després que el govern central impedís que la Federació Internacional de Patinatge reconegués la federació catalana, fet que va impedir la seva participació en competicions internacionals.

Una enquesta del Reputation Institute assegurava que un 23% dels ciutadans espanyols estaven evitant comprar productes fets a Catalunya per culpa de la situació política. En el cas que el Principat esdevingués un estat independent, l’informe advertia que l’efecte podria assolir els 20.000 milions d’euros, una xifra molt alta si es tenen en compte que Catalunya ven béns i serveis a la resta de comunitats autònomes per un import anual superior als 39.000 milions d’euros. Alguns economistes, com Oriol Amat, han limitat l’abast del boicot a un 3% del PIB català (223.000 milions d’euros anuals en un exercici complet).

El garbuix de la nacionalitat

Els treballadors de Danone i Nestlé van denunciar fa unes setmanes el temor amb què viuen l’actual situació política. Els dos gegants tenen unes fortes arrels a Catalunya, però les seves matrius són francesa i suïssa -respectivament- i tenen instal·lacions i treballadors repartits per Espanya. Així i tot, les seves marques han aparegut en els llistats que aposten pel boicot a productes catalans com a resposta al procés sobiranista. El recel és de tal magnitud que la federació que integra la indústria agroalimentària de la UGT, des de Madrid, va emetre en tots dos casos un comunicat admetent por a les conseqüències del boicot i reclamant la seva fi.

El ramader asturià Maximino Colado és un dels proveïdors de la llet que Danone fa servir per als seus iogurts i altres productes làctics. Les seves cent vaques li aporten més d’un milió de litres de llet a l’any. Tota la que produeix, subratlla, és per al grup francès. És, com Valle, tan crític amb els promotors de la independència com amb els del boicot, d’efectes incerts. “Pots boicotejar productes que són de Catalunya i que al final els seus ingredients arriben de tot Espanya. De fet, la gent creu que està comprant taronges de València i són de Huelva. Al final m’afecta a mi!”, diu Colado, sobre una possible afectació que de moment no li ha arribat. “Quan passi alguna cosa grossa, ja prendré mesures”, explica. Acostumat a les crisis del sector agrícola i ramader, Colado prefereix no pensar en núvols negres que el puguin afectar. Però està convençut que el boicot tindrà conseqüències importants aquest any.