Un experiment ‘cashless’ a Morella

-Quant costa el cafè?

-1,10.

-El puc pagar amb targeta?

-Sí, esclar.

Aquesta ha estat una de les converses més habituals als bars de la muntanyenca ciutat de Morella (Ports) durant els últims mesos i exemplifica una de les últimes resistències que quedaven per vèncer davant l’avanç imparable del pagament digital i mitjançant suports electrònics, també, dels objectes o serveis més barats.

Aquest pols entre el costum i les noves tecnologies és el que viuen cada dia a l’acollidor bar Casa Pere. Des que fa nou mesos CaixaBank va posar en marxa una campanya per promocionar el pagament amb targeta, telèfon, polsera o rellotge, tant se val el dispositiu si és capaç de connectar-se a la xarxa, en aquesta emblemàtica vila castellonenca, coneguda per les seves mantes de llana.

Un testimoni d’aquesta contesa és Javier Amela, que té 33 anys i és responsable de Casa Pere, i no ha dubtat a batallar amb els seus clients més reticents a “pagar amb targeta un got de vi”. “Molts no han volgut, especialment les persones grans, també era previsible, però els suports electrònics permeten que pagar sigui més ràpid i còmode i evita errades amb el canvi”, diu.

També hi està a favor Daniel Amela, client habitual que subratlla que, tot i la coincidència de cognoms, no té cap parentiu amb el Javier. El Daniel, de 30 anys i també dedicat a l’hostaleria, assegura que ha pagat amb targeta “des d’un cafè a una bossa de patates de màquina”.

Així ho corroborarien les dades de la campanya, ja que, segons CaixaBank, en els últims nou mesos a Morella el nombre de compres amb pagaments digitals s’ha incrementat un 216%, la facturació amb mitjans de pagament electrònics un 180% i la intenció d’ús d’efectiu en el municipi s’ha reduït un 36%.

Javier atribueix l’èxit de la campanya a la decisió del banc de no cobrar als establiments cap comissió i de donar a l’Ajuntament 50 cèntims per les operacions fetes amb les targetes i aplicacions de l’entitat i 25 per les dutes a terme amb altres caixes o bancs. Uns fons que han servit per comprar un vehicle adaptat per al centre de dia.

Javier Amela recalca que ara, acabada la campanya, “voldran cobrar alguna comissió”. “Si posen entre un 0,15% o un 0,20% ho veig assumible, però hi ha entitats que han arribat a cobrar un 0,4% i un 0,5%”, diu. Un altre punt negatiu és la dependència de la infraestructura. Ho apunta el Daniel, que recorda que “un dia un camió va tombar un pal de telefonia i a la ciutat es va parar tot”.

Per a l’alcalde de Morella, Rhamsés Ripollés, “l’experiència ha estat molt positiva i ha permès que molts comerços petits s’hagin digitalitzat”. Una idea que corrobora la presidenta de l’Associació d’Empresaris Turístics de Morella, Mari Carmen Escuder, que creu que els diners en efectiu desapareixeran perquè el pagament digital i amb suports electrònics “és més còmode, però costarà encara uns anys, no serà d’avui per demà”.