La gentrificació colpeja els barris perifèrics de Barcelona

El procés de gentrificació, que ja fa temps que està transformant barris com el Raval, el Gòtic o Sant Antoni, està superant els límits del centre de Barcelona i ja arriba a zones més perifèriques com Sants o Sant Andreu. El districte que limita amb la Meridiana, el riu Besòs i les vies del tren no s’escapa de la pressió immobiliària. Des del 2013, el preu del lloguer hi ha pujat un 22% i l’increment està expulsant alguns veïns. En els últims mesos, les importants inversions d’alguns constructors han provocat que les grans grues tornin al barri. En diferents parcel·les, fins ara abandonades o amb poca activitat econòmica, hi ha actualment cartells que anuncien la construcció de pisos de luxe. És el cas de la plaça de Can Fabra o la rambla Onze de Setembre. Al carrer Pons i Gallarza, en canvi, els habitatges ja s’han construït i aviat se n’entregaran les claus. En aquest mateix carrer, però una mica més amunt, hi ha vuit famílies que proven de resistir. Volen seguir al barri.

La propietat de les vuit cases i locals que hi ha al capdamunt d’aquest petit carrer va canviar de mans a finals de l’any passat i els llogaters lluiten des d’aleshores per evitar el que sembla inevitable. “Va venir un home que es va presentar com el nou propietari, ens va dir que volia arreglar els pisos per vendre’ls i ens va temptejar per veure si volíem acceptar diners a canvi de marxar abans que s’extingissin els contractes”, explica el Roger, un dels veïns afectats. Alertats per aquesta visita, els llogaters, alguns dels quals nascuts en aquests pisos, van investigar qui era el nou propietari. Els administradors de la finca, Finques Campanyà, no els van donar cap informació i, al cap de poques setmanes, els van comunicar que ja no tenien cap relació amb aquells pisos. “Aquella situació ens va generar molta angoixa. No sabíem on havíem de pagar”, recorda el Roger. Finalment, i gràcies al fet que “a Sant Andreu s’acaba sabent tot”, segons aquest veí, van descobrir que la propietària havia mort, que les finques s’havien venut però que la seva germana n’era l’hereva usufructuària. “De manera que vam decidir pagar-li el lloguer a la germana a través de girs postals”, explica. Els veïns van demanar ajuda al Sindicat de Llogaters, que els assessora en tot el periple que han hagut de seguir fins a descobrir, aquesta mateixa setmana, que els nous propietaris són els amos d’una empresa d’Osona que es diu Valmirnasa-2004. “Ens hem reunit amb ells i ens han dit que esperaran que s’acabin els lloguers i que després ja es veurà”, diu el portaveu dels afectats. El primer contracte venç a l’octubre. Els veïns volen negociar tots junts cada cas per tenir més força davant del nou propietari. “A Sant Joan Despí volien apujar el lloguer un 100% a un bloc sencer i al final, gràcies al fet que anaven units, ha quedat en un 20%”, apunta.