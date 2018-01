La lluita (per la memòria) persisteix

Hi ha entitats, associacions i grups de treball que fa dècades que lluiten per recuperar la memòria democràtica, visibilitzar i reparar les víctimes i investigar els responsables dels crims franquistes. Sense la seva feina persistent segurament no hi hauria les polítiques de memòria. Algunes, com Les Dones del 36, creada per recordar a les futures generacions -van fer centenars de xerrades en escoles i instituts- que els avenços de què gaudeixen actualment les dones no van començar amb la Transició sinó amb la Segona República, ja no existeixen. Però en neixen d’altres. “Amb 15 entitats volem crear un Ateneu de Memòria Popular d’àmbit barceloní i implicar-hi entitats i persones per fer activitats de memòria”, explica l’historiador Javier Tébar. Tot el que s’ha fet des de la societat civil no només ha servit per canviar polítiques, sinó també per formar i educar. “S’ha fet molt a escala local i tota aquesta feina de picar pedra per recuperar els valors democràtics es nota i es notarà en el futur. No hi ha marxa enrere”, diu l’historiador Jordi Guixé.

1. Les lleis de memòria

Rajoy no ha fet res però sí les comunitats autònomes

Des que governa Rajoy el pressupost destinat a la llei de memòria històrica, aprovada el 2007, ha sigut de zero euros. Han fet molta feina, en canvi, les autonomies no governades pel PP. El 2016 es va aprovar la llei de fosses balear. El 18 de juliol passat el govern aragonès va aprovar el projecte de la llei de memòria democràtica. El 19 d’octubre la Generalitat Valenciana tirava endavant la llei de memòria democràtica i per la convivència. Navarra té la llei de memòria històrica des del 2014, Andalusia la va aprovar al març i Extremadura està a punt de fer-ho. Catalunya va aprovar la llei del memorial democràtic el 2007: “Vam ser pioners però la llei ha quedat antiquada, cal renovar-la”, destaca Guixé.

2. Comissió de la Dignitat

La batalla dels ‘papers de Salamanca’ i els sumaríssims

Resistència i persistència. Aquests dos adjectius es podrien utilitzar per a gairebé totes les entitats. La Comissió de la Dignitat continua batallant pel retorn dels papers de Salamanca. L’11 de maig del 2016 va entrar al Parlament una iniciativa per anul·lar els judicis sumaríssims del franquisme. La llista de la repressió és esfereïdorament llarga: 65.590 persones van ser sotmeses a consells de guerra a Catalunya. Algunes van passar molts anys a la presó, se les va marginar i estigmatitzar, i 3.358 van tenir un destí molt pitjor: van ser executades. El juny passat, amb la llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme, votada amb l’assistència de molts familiars i entitats memorialistes i el vot favorable de totes les formacions, les sentències es van declarar nul·les. Són moltes més les entitats que lluiten per la recuperació de la memòria, com l’Associació Memòria i Història de Manresa, que ha fet una gran tasca d’investigació i accessibilitat a valuosa documentació.

3. Ex-presos polítics

La llarga espera per poder cobrar indemnitzacions

L’Estat va aprovar una llei el 1990 per indemnitzar els presos franquistes. Només podien rebre indemnitzacions els que provessin amb documents que havien passat tres anys com a mínim a la presó. Deu anys després, la Generalitat va decidir ampliar-la perquè se’n beneficiessin més persones. Es va aprovar que tots els que tinguessin més de 65 anys i haguessin passat per la presó, ni que fos un dia, fossin indemnitzats. En cas de mort, ho podien reclamar els viudos o fills si tenien alguna mena de discapacitat. A més, la Generalitat també incloïa els que haguessin estat en camps de concentració a l’Estat o en batallons de treballadors. “La nostra associació va començar a finals dels anys 60 per crear xarxes de solidaritat amb els que sortien de la presó”, explica el president de l’Associació Catalana d’Expresos Polítics del Franquisme, Carles Vallejo. “Tenim persones de totes les generacions, sempre tindrem sentit. Encara hi ha tendències revisionistes contra les quals lluitem. Sempre serà necessari generar cultura democràtica”, afegeix Vallejo.

4. Todos los Nombres

La divulgació i la recuperació dels noms dels represaliats

El projecte Todos los Nombres és una iniciativa de la CGT d’Andalusia i l’Associació Andalusa de Memòria Històrica i Justícia. “Vam néixer el 1998 amb l’objectiu de formar els nostres sindicalistes perquè ens vam adonar que no es coneixia la nostra història”, assegura un dels seus responsables, Cecilio Gordillo. Van començar amb la recuperació de la memòria de l’anarquista sevillà Pedro Vallina i des d’aleshores no han parat de multiplicar-se els seus projectes. Han creat una base de dades amb els noms de 93.616 represaliats, 763 microbiografies i 1.265 documents. “La dificultat més gran que vam tenir al principi va ser la por social, ningú volia parlar”, diu Gordillo. Després hi ha hagut altres dificultats, com ara accedir als cementiris d’alguns municipis per exhumar fosses -alguns ajuntaments s’hi neguen- o consultar arxius municipals, militars i policials.

5. Foro por la Memoria

El desplegament de la consciència arreu del territori

L’associació Foro por la Memoria ha anat creant federacions regionals i provincials per treballar la memòria històrica fins a arribar a uns 200 socis a tot l’Estat. Cada any es manifesta davant el Valle de los Caídos i cada 17 de juliol fa una campanya de desobediència civil de retirada de noms dels carrers vinculats al franquisme. Ha elaborat 17 punts essencials per assolir veritat, justícia i reparació que hauria de contenir una nova llei de víctimes del franquisme que anul·lés la llei d’amnistia i reparés jurídicament les víctimes.

6. Ahaztuak 1936-1977

La memòria històrica a través de la cultura

Ahaztuak 1936-1977, que en basc vol dir els oblidats, treballa a Euskadi en la divulgació de les raons per les quals hi ha fosses comunes i impunitat del règim. En dotze anys, aquesta associació ha editat deu llibres, la majoria vinculats a la memòria històrica d’Euskadi i un d’Astúries, a través de crowdfunding o l’autofinançament. La seva tasca és denunciar la nul·la voluntat institucional de reparar les víctimes i ho van escenificar amb l’obertura d’una fossa el 2010 a Salinas de Añana. “Si trobàvem ossos, no els recolliríem i ho comunicaríem a la policia, per escenificar i visualitzar la nul·la intervenció judicial”, explica Marcelo Álvarez.

7. Víctimas de la Dictadura

Una base de dades de les cinc províncies de Castella-la Manxa

Diferents investigadors i entitats de Castella-la Manxa actualitzen contínuament una base de dades sobre víctimes de la dictadura franquista de les cinc províncies de la comunitat. Es tracta d’un projecte impulsat per la universitat de la regió i que ha obtingut finançament de la Unió Europea. Un dels seus membres, Xulio García, explica que és una de les iniciatives més “importants i serioses” de la comunitat en l’àmbit de la memòria històrica. Ara bé, també és molt costosa per la dificultat d’accedir al registre civil, pels intents d’invisibilitzar les víctimes i per la destrucció de monuments. Més enllà de la reparació del coneixement dels represaliats, en matèria de reparació jurídica “tot està per fer”, diu.