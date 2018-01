Un negoci que supera els 10.000 milions d’euros

El joc online encara és una petita part de tot el pastís del negoci de l’atzar a Espanya. Segons les dades de la direcció general d’Ordenació del Joc (DGOJ), que depèn del ministeri d’Hisenda, el joc tradicional encara suposa un 94% de tot el negoci a Espanya, mentre que el joc online només arriba al 6%. Però la tendència del joc per internet és d’una clara progressió, tant en el volum de diners, com en els marges que obtenen les empreses del sector i en el nombre de jugadors.

Les últimes dades corresponen als nou primers mesos del 2017, en què el volum de diners jugats a Espanya online van arribar a 9.777 milions d’euros, i el marge de les companyies del sector -s’entén com a marge l’import dedicat a la participació en el joc, deduïts els bons i premis pagats pels operadors als participants- va ser de 388 milions d’euros. Unes xifres que no han parat de créixer any rere any. La quantitat jugada de gener a setembre del 2017 és gairebé un 23% superior a la del mateix període de l’any anterior, i el marge creix gairebé un 28%. Un negoci que, a més, cada cop té més participants. Així, quan el 2012 es va regular el joc online a Espanya, hi havia 315.436 jugadors actius, mentre que al setembre del 2017 s’arribava als 706.750 jugadors actius, segons les dades de la DGOJ.

El joc online té a més un altre component econòmic, al marge dels beneficis per a les empreses del sector, i és que també serveix per recaptar impostos. A Espanya el tipus impositiu per a aquestes empreses és del 25% de la quantitat jugada. Però, a més, els jugadors, si tenen beneficis per sobre dels 2.500 euros, també els han de declarar a l’impost de la renda. És un dels tipus més alts a Europa -al Regne Unit és d’un 15% i a Dinamarca d’un 20%-. La fiscalitat és el que fa que aproximadament un 60% del joc mundial online estigui en mans de 30 empreses residents a Gibraltar.

A més, l’Estat també hi guanya amb les multes que imposa per irregularitats -15 milions d’euros el 2016-. Fins a finals d’any hi havia 52 empreses amb autorització administrativa a Espanya, però al desembre es va iniciar el procediment per atorgar noves llicències.

Un procediment del qual podrien sorgir una desena de noves autoritzacions, segons Sacha Michaud, expresident de Jdigital, l’associació d’empreses del sector, que considera que “l’entrada de nous operadors comportarà un augment de la inversió, que s’estima en uns 20 milions d’euros més durant els pròxims 12 mesos”. Michaud ha sigut substituït aquest mes de gener per Mikel López de Torre, que porta més de 12 anys al sector, primer ocupant diversos càrrecs a Betfair i des del 2015, com a director de l’àrea digital de Sportium. El nou president de l’associació creu que cal revisar la fiscalitat del sector i apostar per un “mercat responsable”, alhora que considera que s’ha de “flexibilitzar la regulació per fomentar la innovació”.