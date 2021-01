2021: Què ens espera?

La batalla contra el coronavirus marcarà també aquest any. En la mesura que es guanyi donarà peu a l'esperada recuperació econòmica i al retorn de la vida social. La lluita contra el canvi climàtic i els reptes migratori i de les desigualtats seguiran marcant l'agenda global. I mentres, a Catalunya, noves eleccions

GENER

01

El Brexit es fa efectiu i el Regne Unit deixa de formar part de la Unió Europea

El ser i no ser anglès -no pas britànic- a la UE ha arribat a la seva fi. Una fi que, com va dir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, és un nou principi: Brussel·les i Londres hauran de continuar negociant una dinàmica relació futura. El Brexit va ser l’externalització d’un problema intern dels tories, que amb la seva política austericida havien enfonsat les classes populars d’un país a les quals després van convèncer que els responsables eren els immigrants europeus. El triomf del populisme, la mentida i les fake news.

06

L’Agència Europea de Medicaments decideix si autoritza la vacuna de Moderna

Si el regulador europeu valora que la farmacèutica nord-americana ha aportat prou dades sobre eficàcia i seguretat, serà la segona vacuna autoritzada a la UE després de la de Pfizer.

20

Joe Biden pren possessió com a president dels Estats Units

Aquest 2021 ens estalviarem la controvèrsia sobre qui congrega una multitud més gran a l’Esplanada Nacional de Washington. Les restriccions per covid-19 no deixaran Joe Biden sumar-se a la cursa de xifres i “fets alternatius” encetada fa quatre anys per Donald Trump. El 6 de gener, el Congrés recompta oficialment els vots electorals, i el dia 20, Biden jurarà el càrrec en una cerimònia atípica, pel covid i perquè és probable que aquest cop el president sortint no rebi l’entrant a la Casa Blanca amb una encaixada de mans.

651x366 Joe Biden i la seva dona / DREW ANGERER / AFP Joe Biden i la seva dona / DREW ANGERER / AFP

24

Eleccions a la presidència del Barça

Nou precandidats recullen aquests dies firmes de socis per ser aspirants de ple dret en uns comicis marcats per la pandèmia, amb Messi si marxa no marxa, la caixa del club buida, un estadi desfasat i cap via continuista després de la dimissió de Bartomeu. Segons les enquestes, Joan Laporta i Víctor Font són els dos únics candidats amb opcions de guanyar.

31

Data límit de la pròrroga dels ERTO per força major

No caldrà esperar gaire per viure una nova negociació entre el govern espanyol i els agents socials. L’actual sistema al voltant dels ERTO té vigència fins al 31 de gener. Si arriba una nova pròrroga, serà la quarta. L’última la van aprovar l’executiu, la CEOE i els sindicats hores abans del límit de temps.

FEBRER

14

Eleccions al Parlament de Catalunya

Si la pandèmia no ho evita, el 14 de febrer se celebraran unes eleccions crucials per al futur de Catalunya. Els partits han posat tota la carn a la graella per guanyar. ERC, amb Pere Aragonès com a candidat, parteix com a favorita, però seguida de prop tant del Junts del tàndem Puigdemont-Borràs com del PSC de Salvador Illa. Darrere seu, el gran pols serà entre la triple dreta de PP, Vox i Cs, que pot patir una debacle. Els comuns de Jéssica Albiach i la CUP de Dolors Sabater són els altres contendents.

18

Aterratge del Mars 2020, la missió més important al Planeta Vermell amb l’objectiu de trobar-hi vida

Aquell dia tots els satèl·lits que orbiten al voltant de Mart seran sobre el cràter Jezero, on ha d’aterrar la nau Perseverance de la NASA.

MARÇ

05

El Papa abandona el confinament per viatjar a l’Iraq

El viatge del papa Francesc a l’Iraq previst per a l’any passat es va haver de posposar per la pandèmia. El pontífex protagonitzarà una visita plena de simbolisme per bastir ponts amb l’islam.

11

Primer aniversari de la pandèmia

El secretari general de l’OMS, Tedros Adhanom, va declarar l’11 de març del 2020 que l’epidèmia de covid-19 s’havia convertit en pandèmia. El motiu no era només la propagació i gravetat de la malatia, sinó “els nivells alarmants d’inacció”.

651x366 Ciutadans amb mascareta, a la XIna / GETTY Ciutadans amb mascareta, a la XIna / GETTY

ABRIL

22

Biennal d’Arquitectura a Venècia

L’edició ajornada es recupera amb un tema central del tot pertinent: “Com viurem junts?” La participació catalana, dirigida per l’arquitecta Olga Subirós (Aire), denunciarà la contaminació de Barcelona.

25

Cerimònia dels Oscars

La gala de Hollywood s’ha endarrerit per tenir més pel·lícules que optin a premi, però, tot i així, serà descafeïnada. La cancel·lació dels grans títols ( Dune, West Side story ) ha conduït els cines al seu any més dur. Mank podria donar a Netflix el primer Oscar al millor film.

MAIG

09

S’acaba l’estat d’alarma a Espanya

Després de sis mesos seguits en estat d’alarma per lluitar contra la pandèmia, el 9 de maig es tornarà a la normalitat, si no hi ha canvis. Així ho va aprovar el Congrés al mes de novembre.

29

Final de la Lliga de Campions a Istanbul

Els dos millors equips d’Europa es veuran les cares al majestuós estadi Atatürk després de nou mesos de competició. El Barça, per primer cop en molts anys, no figura entre els favorits per endur-se l’ orelluda. El Bayern Munic, botxí dels blaugranes l’any passat a Lisboa (2-8), és el rival a batre.

JUNY

11

Comença l’Eurocopa, que es va posposar l’any passat per la pandèmia

La cita es disputarà en diversos països d’Europa i la selecció espanyola, dirigida per Luis Enrique, intentarà animar-la amb un equip en què només es mantenen Sergio Ramos, Jesús Navas i Sergio Busquets de la fornada que va guanyar el Mundial a Sud-àfrica. Caldrà veure si el tècnic asturià s’atreveix amb Ansu Fati i Pedri, dos joves blaugranes, a la llista definitiva. L’hispanoguineà ja sap el que és marcar amb la roja. La França de Mbappé i Griezmann i una renovada Alemanya són les favorites.

17

Comença el Sónar

En teoria. Perquè les grans cites musicals tenen data i cartell (els van marcar l’estiu passat) però estan a l’expectativa de la pandèmia a Catalunya i també al món: les gires internacionals depenen de si se celebren festivals com el Coachella.

28

Torna el Mobile World Congress a Barcelona

Després d’una sonada cancel·lació i un ajornament de les dates previstes per al 2021, el Mobile World Congress se celebrarà a Barcelona del 28 de juny a l’1 de juliol. La intenció, segons ha reiterat John Hoffman (conseller delegat de la GSMA, organitzadora de l’esdeveniment), és muntar un congrés en què es combini la presencialitat i l’oferta virtual. A part d’això hi haurà una altra gran diferència: aquest any l’edició de Xangai s’haurà celebrat abans.

JULIOL

23

Arrenquen els Jocs Olímpics de Tòquio

Tot i celebrar-se el 2021, mantindran per sempre el 2020 al seu logo. Seran recordats com els primers de la història a incloure disciplines com el monopatinatge, l’escalada i el surf. També recuperaran el karate.

SETEMBRE

26

S’acaba l’era Merkel: Eleccions generals a Alemanya

Després de més de 15 anys al capdavant del govern alemany, Angela Merkel deixa la cancelleria amb moltes incògnites sobre la taula. Tres homes es disputen el relleu a la CDU i no queda clar si els conservadors reeditaran la gran coalició amb els socialdemòcrates. Tampoc sabem quina força tindran els verds a les urnes i si els ultres d’Alternativa per a Alemanya (AfD) continuaran escalant posicions. El que sí que sabem és que la Unió Europea perdrà una líder que ha estat clau en la seva construcció.

651x366 La cancellera alemanya, Angela Merkel / RAINER KEUENHOF / EFE La cancellera alemanya, Angela Merkel / RAINER KEUENHOF / EFE

OCTUBRE

01

S’inaugura l’Expo Universal de Dubai

La sostenibilitat i la mobilitat seran dos dels temes centrals de la primera Exposició Universal de l’Orient Mitjà. Coincidint amb la inauguració, engegaran la planta solar més gran del món.

NOVEMBRE

01

Cimera del Canvi Climàtic Cop26 a Glasgow (Escòcia)

S’havia de celebrar el novembre del 2020, però el covid-19 l’ha ajornat tot un any. Finalment, de l’1 al 12 de novembre del 2021, la Cop26 reunirà a Glasgow uns 200 països del món per intentar donar un nou impuls a la lluita contra la crisi climàtica.

DESEMBRE

31

Nissan tanca definitivament les seves plantes a Catalunya

La companyia i el comitè d’empresa van acordar mantenir els llocs de treball fins al 31 de desembre si no hi ha abans una reindustrialització. Es tancaran tres plantes. Un cop dur.