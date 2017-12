La revolució dels símbols

LA BANDA NEGRA CONTRA L’APARTHEID

Dones blanques sud-africanes protagonitzen el 1955 un moviment pacífic per denunciar el racisme institucionalitzat. Amb vestit i una banda negra ( black sash, que dona nom al moviment), es plantaven en silenci amb una iconografia pensada per a un bon impacte fotogràfic.

EL MOCADOR DE LES ‘MADRES’

El 1976 un grup de mares de joves desapareguts en la repressió de la dictadura argentina comencen una protesta pacífica i silenciosa a la Plaza de Mayo de Buenos Aires. Es posen al cap un mocador de color blanc, com els que es fan servir per tapar-se en processó religiosa, i es converteix en el seu símbol.

MAREA VERDA A L’IRAN

El 2009, els joves iranians van inundar de color verd els carrers de Teheran i altres ciutats del país en suport al candidat reformista Hussein Moussavi i en rebuig a la proclamació del triomf de Mahmud Ahmadinejad, que va titllar la multitud d’una “expressió de pols i porqueria”.

EL PODER NEGRE

La imatge de dos atletes afroamericans amb el puny alçat embolicat amb un guant negre als Jocs Olímpics de Mèxic 86 és el símbol de la lluita contra la discriminació racial. És un gest antic que han utilitzat moviments diversos i un pletòric Nelson Mandela en ser alliberat, el 1990.

MANS BLANQUES CONTRA ETA

Les multitudinàries protestes en repulsa per l’assassinat del jove Miguel Ángel Blanco a mans d’ETA el juliol del 1997 van fer de les mans blanques dels manifestants el símbol visual del crit del Basta ya, però la icona havia sorgit arran de l’assassinat de Francisco Tomás y Valiente un any abans.

PARAIGÜES A HONG KONG

A principis del 2014 estudiants de Hong Kong van ocupar els carrers de l’antiga colònia britànica per exigir més democràcia a la Xina. El moviment es va generalitzar a més capes de la societat i l’ús dels paraigües per protegir-se de la pluja i dels gasos lacrimògens de la policia va batejar el moviment.

CLAVELLS PORTUGUESOS

No tenia tabac, així que Celeste Martins Caseiro va donar a aquell soldat que li demanava un cigarret un dels clavells vermells que duia a sobre. Era el 25 d’abril del 1974 i començava així el que es coneix com la Revolució dels Clavells, la fi de la dictadura portuguesa per la victòria pacífica del poble.

TARONJA UCRAÏNÈS

Una dècada abans de les manifestacions europeistes a Ucraïna, el 2004, el triomf de la Revolució Taronja va fer somiar els ucraïnesos en una democràcia plena. Centenars de milers de persones vestides de taronja, amb Iúlia Timoixenko al capdavant, van aconseguir revertir uns resultats fraudulents.

BRAÇOS CREUATS

Feyisa Lilesa entrava a la línia de meta dels Jocs Olímpics de Rio 2016 amb els braços creuats, el símbol de lluita dels oromos, un dels pobles d’Etiòpia amb ànsies independentistes. El govern d’Addis Abeba ha exercit històricament una forta repressió cap a la regió d’Oròmia.