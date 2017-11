Els sectors més exposats a la política

FINANCES

El paraigua del BCE i el pànic dels estalviadors

El diner és poruc. Aquesta és una de les màximes del sector financer, i queda acreditada cíclicament en un àmbit en què un rumor, un esclat de por o una cua de clients retirant estalvis pot tenir efectes catastròfics sobre una entitat o sobre una economia. Ho saben bé CaixaBank i el Banc Sabadell, que van patir després de l’1-O un fenomen de retirada de dipòsits que va arribar a amenaçar la seva liquiditat i els va decidir a treure la seu de Catalunya per calmar els clients.

Les entitats, però, es van cuidar molt d’assenyalar aquest fenomen -encara no quantificat, ni al Principat ni a la resta d’Espanya- i van preferir insistir en el risc que hi havia que Catalunya quedés fora de la UE, cosa que hauria comportat quedar fora del paraigua del Banc Central Europeu (BCE).

Però al marge del que s’ha viscut en aquest últim mes, el cert és que, des del 2010 fins ara, els dos bancs catalans han superat una crisi que amenaçava la seva supervivència, han absorbit altres entitats i han crescut significativament.

TURISME

La marca Barcelona pateix a l’octubre i queda a l’expectativa

Les dades de l’INE publicades dijous passat van demostrar que Barcelona va perdre un 3,9% de turistes a l’octubre (respecte al mateix mes de l’any anterior) arran dels fets ocorreguts durant i després de la jornada del referèndum: la repressió policial i les diferents i massives manifestacions convocades pels fronts independentista i unionista. Es confirmaven parcialment les advertències dels operadors turístics, que advertien d’una cancel·lació del 30% de reserves fetes, i d’altres personalitats que posaven sobre la taula un càstig a la marca Barcelona que no passaria desapercebut.

Les tendències dels pròxims mesos, tot i que just ara comença l’etapa més fluixa per al turisme, serviran per treure conclusions més consistents que, en tot cas, no es podran desvincular dels atacs terroristes del mes d’agost a Barcelona i Cambrils. Aquells fets tràgics van fer que el turisme a Barcelona caigués un 2,1%, malgrat que els atemptats es van produir el dia 17. Falta veure si el suposat efecte de l’octubre es consolida en el temps a la resta de zones turístiques de Catalunya.

La inestabilitat pot tenir conseqüències sobre el turisme, la principal activitat econòmica de Catalunya, però hi haurà elements que jugaran a favor del Principat. Un és important: la intenció de GSMA, la patronal del sector de la telefonia, de mantenir a Barcelona la celebració del Mobile World Congress, el principal saló del sector.

IMMOBILIARI

L’activitat s’alenteix però no s’atura

L’activitat en el sector immobiliari no s’ha aturat a causa del Procés. Com a molt, indiquen els principals inversors, s’ha alentit o posposat alguna inversió prevista. De fet, des del mes d’octubre s’han seguit tancant operacions importants. Per exemple, Meridia, el fons que controla l’exvicepresident del Barça Javier Faus, va pagar aquest mateix mes de novembre 35 milions pel centre comercial Barnasud de Gavà. I Spaces acaba d’obrir un centre de negocis al 22@. Nacho Castella, director general de CatRealEstate, assegura que “ningú ha deixat d’invertir” i posa l’exemple d’un family office que li ha demanat que inverteixi 15 milions fins a final d’any. Com a molt, diu, hi ha algun inversor internacional que ha deixat en standby alguna operació. El que sí que s’ha produït és un creixement més baix en la venda de pisos, segons les dades de l’INE, que en part pot ser atribuït a la falta de producte en el mercat.

ALIMENTACIÓ

Una indústria acostumada al concepte ‘boicot’

La indústria agroalimentària fa una dècada que està pendent d’un possible boicot. Cada cop que les tensions entre els governs de la Generalitat i l’Estat creixen, l’amenaça sobre els productes catalans despunta, amb l’altaveu de les xarxes socials escrivint llistats de productes catalans. Des de Foment del Treball admeten que si alguna activitat està patint el boicot és la del sector alimentari, molt potent a Catalunya.

Les marques de cava s’han convertit en una de les víctimes fàcils de les campanyes, com ja ho van ser les dels vins de denominació d’origen catalanes fa una dècada. Però altres companyies que han aconseguit fer-se un nom a la resta d’Espanya també estan patint les conseqüències de tenir les seves arrels a Catalunya. El silenci domina en el seu discurs per evitar un efecte multiplicador de les seves paraules. Les que sí que han sortit a advertir dels efectes perniciosos del boicot són les empreses de la resta d’Espanya que els proveeixen les primeres matèries. L’efecte bumerang, que en diuen.