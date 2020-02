El transport s’ha col·lapsat i s’espera un augment de preus

La Xina és el primer soci comercial del Port de Barcelona, que canalitza gran part de les importacions i exportacions amb el gegant asiàtic. Per fer-se’n una idea, el 2019 les exportacions des del port de Barcelona a la Xina van augmentar un 14% i les importacions ho van fer un 1%.

Però ara un dels principals problemes que hi ha és la paralització dels principals ports xinesos, on s’acumulen les mercaderies, bàsicament perquè no hi ha despatx de duanes, explica la directora d’internacionalització d’ACCIÓ, Cristina Serradell. “Com més s’allarga [la situació creada per l’epidèmia], s’estan parant més enviaments i hi ha més acumulació de mercaderies”, explica. “Hi ha moltes empreses que, efectivament, han enviat mercaderies, però les tenen aturades als ports”, diu Serradell, i ja hi ha companyies que estan fent estocatge aquí i no enviaran les mercaderies fins que es normalitzi la situació.

I la previsió per al futur no és gaire bona. Quan es normalitzi la situació, diu Serradell, hi haurà una allau de comandes en el sector del transport i la logística per enviar tot el que no s’ha pogut enviar fins ara, segons expliquen a ACCIÓ algunes companyies navilieres.

Aquest augment de la demanda portarà a un augment dels preus del transport, indica Serradell. “Els costos de transport es poden arribar a triplicar”, indica l’executiva d’ACCIÓ.

Principals sectors

A Catalunya hi ha 4.000 empreses que exporten a la Xina, de les quals 1.921 ho fan regularment. Les exportacions catalanes a aquest país van assolir el 2018 els 1.494 milions d’euros. Catalunya aporta gairebé el 24% de les exportacions espanyoles a la Xina, i els principals sectors són la carn de porc (11,8%, amb un gran creixement l’últim any pels efectes de la pesta porcina africana a la Xina), els aparells i material elèctric (9,1%) i el coure (8,6%). Les importacions catalanes de la Xina se situen en els 8.668,8 milions, i els principals sectors són els aparells i material elèctric (14,3%), maquinària (11,9%) i peces de vestir (11,6%).