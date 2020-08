L'ACCO critica la nova regulació del Govern dels pisos turístics

L'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) considera que el nou reglament de turisme de la Generalitat, que el Govern va aprovar el 4 d'agost, pot ser restrictiu de la competència en el sector amb la nova regulació que fa dels pisos turístics i el lloguer d'habitacions als visitants.

A més, el decret del nou reglament deixa en mans dels ajuntaments el desenvolupament de la norma mitjançant les ordenances municipals. En aquest sentit, l'ACCO adverteix que vigilarà la regulació que faci l'Ajuntament de Barcelona, partidari de regular i ser restrictiu en el lloguer d'habitacions a turistes en llars compartides.

L'ACCO veu diferents problemes en la nova regulació del Govern. La primera és que el decret estableix que el lloguer de pisos i habitacions turístiques ha de ser compatible amb els usos autoritzats del sòl. Això, segons l'organisme que vetlla per la competència, pot anar contra la Directiva de Serveis de la UE.

A més, l'ACCO veu com una possible barrera d'entrada al negoci les condicions que es posen a qui llogui un pis o habitacions a turistes, independentment de la reiteració amb què ho faci. Uns requisits que inclouen, per exemple, la declaració responsable o la inscripció al Registre de Turisme de Catalunya.

Segons Competència, aquests requisits poden ser una barrera d'entrada per a qui llogui el seu pis d'una manera molt ocasional. No obstant això, l'ACCO valora positivament que per exercir l'activitat només faci falta la declaració responsable i s'elimini el requisit d'autorització prèvia.

A més, l'Autoritat Catalana de la Competència també s'oposa al límit màxim de 31 dies que es pot llogar una habitació en un pis compartit a un turista i recorda que, d'acord amb la Directiva de Serveis, els requisits i condicions en l'exercici de l'activitat han d’estar justificats per una raó imperiosa d'interès general.

L'ACCO també considera que restringeix la competència el fet que es limiti a un màxim de 15 persones la capacitat dels pisos turístics i indica que l'única limitació de capacitat que hi hauria d'haver és la cèdula d'habitabilitat. També creu que són restriccions de la competència el fet que els pisos turístics s'hagin d'identificar amb una placa a l'exterior, o els requisits de condicions que s'imposen, que segons l'ACCO, s'haurien de substituir per la màxima transparència perquè el llogater sàpiga què es trobarà.

Respecte al lloguer d'habitacions a turistes en pisos compartits, l'ACCO també considera restriccions de la competència injustificades el fet que hagin de ser en habitatges que siguin la residència principal del titular i que ell hagi de conviure amb els hostes.

Vigilar l'Ajuntament de Barcelona

L'ACCO destaca que el decret introdueix una disposició addicional que faculta l'Ajuntament de Barcelona a regular les activitats d'allotjament turístic en habitatges d'ús turístic i en llars compartides, mitjançant ordenances municipals. Això, segons l'ACCO, obre la porta a més requisits i limitacions.

Per a aquest organisme, aquesta disposició addicional "no està justificada i és una cobertura a la possible introducció de restriccions a la competència, així com noves càrregues administratives, addicionals a les previstes en el reglament per al desenvolupament d’aquestes activitats a la ciutat de Barcelona".

En aquest sentit, l'organisme de competència indica que estarà "amatent a aquesta eventual nova regulació per vetllar perquè respongui als principis de necessitat, proporcionalitat i mínima distorsió i a la resta de principis d’una bona regulació econòmica eficient i afavoridora de la competència", segons indica en un comunicat emès aquest divendres.