ACS i Atlantia ja poden presentar la seva oferta per Abertis

ACS, a través de la seva filial alemanya Hochtief, i Atlantia poden presentar a partir de demà la seva oferta pública d'adquisició (OPA) per Abertis. Després que la setmana passada anunciessin un acord per quedar-se la companyia a través d'una societat conjunta, la CNMV ha posat en marxa el rellotge que regula el procediment que, segons van informar tots dos grups, suposarà una inversió de 18.181 milions d'euros.

Un cop publicades les dues ofertes, el procediment a seguir ara serà el següent: Atlantia retirarà la que va presentar inicialment el maig passat i Hochtief modificarà la seva per adequar-la al pactat amb el grup de la família Benetton. El procediment s'allargarà fins al pròxim 18 d'abril, tot i que no es descarta una ampliació un cop Hochtief modifiqui la seva opa.

Els canvis que farà Hochtief són bàsicament de preu. El grup alemany acabarà pagant 18,36 euros per acció, descomptant el dividend aprovat per Abertis després de la presentació de la seva oferta, i ho farà en la seva totalitat en efectiu. Renuncia així a la seva proposta inicial d'executar parcialment l'operació amb l'intercanvi d'accions pròpies. Això és possible, en part, perquè Atlantia s'ha compromès a incorporar-se al capital de la constructora alemanya a través d'una ampliació de capital de 2.500 milions d'euros, el que li comportarà fer-se amb el 24% del capital.

Un cop s'executi l'oferta, Hochtief serà la propietària d'Abertis, però només de forma temporal. Posteriorment cedirà les accions del grup concessionari a una societat hòlding en què Atlantia comptarà el 50% del capital més una acció. ACS es quedarà amb un 30% i Hochtief el 20% (menys una acció) restant.

Atlantia es convertirà així en la companyia que tindrà una majoria (directament i indirecta) en el grup amb base operativa a Espanya. El deute, de més de 19.000 milions d'euros l'apuntarà en el seu balanç i Abertis passarà a comptabilitzar dins del seu perímetre econòmic.