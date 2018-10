ACS atura la reforma d’Aiguablava per problemes en les obres

El febrer del 2020 s’espera que torni a obrir un dels paradors més rendibles i emblemàtics dels gairebé 100 que hi ha repartits per tot Espanya. Dos anys més tard del previst, el parador d’Aiguablava, a Begur, hauria de tornar a acollir clients. Els problemes que han anat sorgint durant les obres de rehabilitació de l’històric edifici, que van començar el gener del 2017 i que havien de durar 10 mesos, han fet que Vias y Construcciones, una filial d’ACS, les hagi aturat i s’estigui liquidant el contracte. Una situació que afecta la quarantena de treballadors del parador, que aquesta setmana decidiran en assemblea si accepten la proposta de l’empresa pública per arribar al 2020. Seran tres anys sense treballar, tot i que Paradores els ha posat damunt la taula una solució ara que se’ls acaba l’atur: recol·locar-los quatre mesos en un altre parador i obrir el restaurant d’Aiguablava l’estiu que ve.

Es necessiten més diners

L’octubre del 2016, Vias y Construcciones s’enduia l’adjudicació de la reforma del parador per 9,1 milions d’euros. L’empresa de Florentino Pérez presentava la millor oferta d’entre les 11 constructores que van licitar-hi i, al cap d’un any, l’espai havia de tornar a estar obert al públic. Però quan les obres van arrencar es van detectar problemes d’aluminosi al ciment i es va acordar una modificació del contracte: finalment l’obra havia de costar 10,5 milions i el termini per acabar-la passava dels 10 als 19 mesos. Signades les noves condicions, la constructora va continuar la rehabilitació d’aquest edifici inaugurat el 1966, però van anar sorgint nous imprevistos que requerien més inversió. Com que el contracte ja no permetia una nova ampliació es va aturar l’obra per fer una nova licitació, que és la fase actual.

La intenció de la direcció de Paradores, que va assumir aquesta carpeta de l’anterior govern espanyol, és portar aquest tema al consell d’administració que es farà a finals d’aquest mes i obrir un nou concurs al novembre. Una licitació a la qual podria tornar a presentar-se la filial d’ACS, que no ha respost a les preguntes de l’ARA.

Paral·lelament, Vias y Construcciones i Paradores estan negociant la liquidació de l’obra, amb diferències molt grans ara mateix entre les dues parts. D’altra banda, l’empresa pública està en converses també amb la quarantena de treballadors del parador que fa dos anys que no treballen. Dimecres i dijous passat es van trobar a Lleida amb els representants sindicals per analitzar les propostes que Paradores ha fet a la plantilla. En una assemblea que s’ha de fer aquesta setmana, els treballadors han de donar resposta a les alternatives que ha plantejat l’empresa, que ha reiterat a l’ARA que mantindrà tots els llocs. Precisament, aquesta setmana s’acaben els dos anys d’atur que tenien els treballadors i que, per tant, obliguen a trobar una nova solució que podria ser que durant quatre mesos la plantilla treballés en un altre parador.

Reobrir el restaurant

D’altra banda, per mantenir l’activitat a la zona i donar una sortida als treballadors, es pretén reobrir el restaurant que hi ha a l’edifici durant la temporada alta de l’estiu vinent, és a dir, entre Sant Joan i el 30 de setembre. Així, l’empresa donaria feina a una trentena de persones, no totes a jornada completa.