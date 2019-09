L'ANC defensa que la seva campanya 'Consum estratègic' afavoreix la competència

L'Assemblea Nacional Catalana ha defensat aquest dimecres que la seva campanya anomenada 'Consum estratègic' "afavoreix la competència en sectors on no n'hi ha gaire", segons ha declarat la seva presidenta, Elisenda Paluzie, abans de la primera vista oral davant la demanda posada contra l'entitat sobiranista per la patronal Foment del Treball.

Foment va demandar l'ANC el juliol passat al considerar que la campanya 'Consum estratègic' atempta contra la lliure competència, per la qual cosa va reclamar a la justícia que tanquessin cautelarment la web i el registre d'empreses creat per l'associació independentista i es prohibís a l'ANC fer cap acte de promoció de la campanya, tal com ha fet fins ara en xerrades i fires.

Segons l'ANC, 'Consum estratègic' busca afavorir les empreses catalanes que –a parer seu– no van participar en "la campanya de la por" posterior al referèndum de l'1 d'octubre del 2017, així com empreses que fomenten les energies renovables, el cooperativisme, l'ús del català i actituds socialment responsables.

"Justament el que fa la campanya és fomentar la competència en sectors on no n'hi ha gaire. La campanya promou alternatives responsables i la competència", ha assegurat Paluzie a l'entrada dels jutjats, on ha estat envoltada per diverses desenes de militants independentistes. "Plantegem una actuació responsable èticament, socialment, amb el medi ambient. Volem remarcar el poder del consumidor", ha afegit Pep Cruanyes, vicepresident de l'ANC. Segons el dirigent de l'entitat, la campanya "està emmarcada en la llibertat d'expressió" i és "informativa", i ha rebut un milió de visites a la seva web.

Ja dins del jutjat, l'advocat de l'ANC, Xosé Senén Rodríguez Castro, ha reiterat davant la jutge que la campanya té una voluntat de "consum polític positiu" i que no es tracta d'un boicot a cap empresa, sinó d'un "buycot" (de l'anglès 'buy', que vol dir 'comprar') per convidar els consumidors a optar per companyies que s'adhereixin als valors que vol transmetre la campanya. Segons el lletrat, totes aquestes accions estan emparades pel dret a la llibertat d'opinió garantit a l'article 20 de la Constitució.

El representant legal de l'ANC, a més, ha recordat que la campanya vol explicar als ciutadans que "poden optar entre empreses que dominen el mercat i altres que pretenen viure al marge dels grans monopolis". En aquest sentit, ha acusat Foment de "defensar els interessos" de les grans companyies.

Per la seva banda, l'advocat de Foment, José Manuel Calavia, ha argumentat que la campanya va "més enllà" d'una simple crítica, que –ha dit– sí que estaria emparada pel dret a la lliure opinió. Segons el lletrat de la patronal, l'ANC "podria haver criticat les empreses que van treure la seu de Catalunya", però també va posar a disposició dels consumidors "instruments materials i humans perquè la crítica tingui conseqüències perjudicials" per a certes companyies, la qual cosa suposa un atac a la lliure competència.

Calavia ha indicat que Foment ha portat el cas davant de les autoritats de competència de Catalunya i Espanya i que, en el cas de l'autoritat estatal, ha obert una investigació d'ofici. En cap dels dos casos els ens competencials encara no s'han pronunciat.