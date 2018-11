L’AP-1, primera via en què s’aixeca el peatge

L’autopista AP-1, que uneix Burgos i Armiñón (Àlaba), s’ha convertit avui en la primera via de pagament d’Espanya que deixarà de cobrar peatge després que s’hagi acabat el contracte de concessió. Així, els 84 quilòmetres que separen les dues localitats tornaran a dependre, quaranta anys després, de l’estat espanyol.

La situació, fins ara inèdita, respon al compromís que ha manifestat en diverses ocasions el ministre de Foment, José Luis Ábalos. El titular socialista va anunciar poc després d’assumir el càrrec la seva voluntat de “lluitar” perquè els peatges s’acabessin un cop expiressin les concessions. Però últimament Ábalos està virant el discurs i demana que s’estudiï com pagar el manteniment de les autovies i autopistes que es quedaran sense peatge, i també de la resta de la xarxa.

Tot i que les barreres del peatge de l’AP-1 s’aixecaran, el manteniment de la infraestructura seguirà a càrrec del grup Itínere, fins ara empresa concessionària de la via. De fet, el govern espanyol ja li va adjudicar la gestió per un procediment d’emergència. En paral·lel, l’executiu de Pedro Sánchez tramitarà l’adjudicació de l’autopista seguint el procediment habitual, una acció que el ministeri de Foment preveu que no s’allargui més de sis mesos. D’altra banda, Itínere subrogarà 62 dels 111 empleats que treballaven a l’AP-1, amb qui ja va pactar un expedient de regulació d’ocupació (ERO).

Afectació a Catalunya

Els pròxims tres anys s’acaben fins a sis concessions d’autovies a Espanya. D’aquestes, la meitat són a Catalunya. Es tracta del tram sud de l’AP-7, entre Alacant i Tarragona, que venç el desembre de l’any 2019, i els trams nord de l’AP-7 i l’AP-2, entre Tarragona i la Jonquera, que finalitzen el 2021. L’executiu socialista no ha especificat com finançarà la xarxa viària que passarà a ser de titularitat pública. La setmana passada, el ministre Ábalos va remarcar la importància de trobar un model per “autofinançar” les infraestructures. En aquest sentit cal dir que el govern espanyol ja ha fet els seus càlculs i xifra el manteniment de les autopistes de peatge en 500 milions d’euros.