El fons Abac Capital compra els productes de neteja Iberfrasa

El fons d’inversió Abac Capital manté l’estratègia: apoderar-se d’empreses de mida mitjana i donar una empenta al seu creixement. La firma va anunciar ahir que ha adquirit una participació majoritària en el grup de Toledo Iberfrasa, fabricant de productes d’higiene i de neteja per a la llar. Aquesta companyia, segons Abac Capital, és el líder del sector en el segment de marques de distribució, és a dir, marques blanques per a supermercats. El fons que dirigeix Oriol Pinya no va detallar la inversió que ha fet a Iberfrasa, però assegura que l’objectiu és dotar-la dels “recursos necessaris a nivell estratègic, operatiu i financer” per tirar endavant el pla estratègic.

Com ha sigut habitual en altres operacions, el fundador de l’empresa castellana, Francisco Rubio, es mantindrà a l’accionariat amb “una participació significativa” i formarà part de la direcció de la nova etapa del grup. Iberfrasa compta amb una fàbrica de 32.000 metres quadrats al municipi de Quintanar de la Orden i té una plantilla de més de 300 treballadors. “L’entrada d’Abac a l’accionariat permetrà a Iberfrasa aprofitar les oportunitats de creixement que s’estan generant en l’entorn actual”, afirma Rubio. Federico Conchillo, soci de la firma d’inversió, destaca que el dels productes d’higiene i neteja és un mercat “estable i resilient”.

Aquesta és la novena inversió d’Abac a Espanya després d’altres com el grup de restauració Beer&Food o les botigues d’equipació per a motoristes Motocard.

Batalla accionarial a Figueras

Mentre Abac suma noves inversions al portafolis, el fons segueix pendent del xoc amb el fundador de Figueras Group. L’empresari es va quedar sense accions de la companyia de butaques i va portar la firma als tribunals perquè considera que el van fer fora del capital de manera irregular. Abac es va convertir en el primer accionista de l’empresa el 2015, quan estava en concurs de creditors. Els últims anys Figueras va necessitar una ampliació de capital, però el fundador va refusar participar-hi.