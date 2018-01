Abac compra Gambrinus i Cruz Blanca a Heineken

Abac Capital, la gestora de capital creada a Barcelona al 2014, ha adquirit Beer & Food, la filial de restauració de la multinacional cervesera holandesa Heineken. La companyia, que té actiu un fons de 320 milions d'euros, ha fet l'operació juntament amb l'equip directiu. Beer & Food estava en venda després que Heineken la considerés un negoci no estratègic, fruit de la seva estratègia de centrar-se en el negoci cerveser.

La companyia adquirida inclou llicències internacionals, com la cadena nord-americana d'hamburgueseries Carl's Jr, amb punts de venda per tot el món que acaba d'instal·lar-se a Espanya. Però també Gambrinus, Cervecería Cruz Blanca, Official Irish Pub i marques de cuina mexicana como La Chelinda o Índalo Tapas.

Beer & Food és la cinquena inversió d'Abac, que no ha revelat el volum de la inversió. Habitualment destina inversions de fins a 50 milions d'euros. Fins ara, el seu fons ha entrat a Grupo Metalcaucho, Figueras International Seating, Pronokal Group i Plating Brap.