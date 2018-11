Ábalos: “Caldrà substituir els peatges per un altre sistema”

El ministre de Foment, José Luis Ábalos, assegura que cal buscar un model per “autofinançar” el cost del manteniment dels més de 20.000 quilòmetres de xarxa viària d’alta capacitat que hi ha a l’estat espanyol. El mes vinent s’acaba la concessió de l’autopista AP-1 (que uneix Burgos i el País Basc), i l’any vinent el tram sud de l’AP-7 (Tarragona-País Valencià). Després que el PSOE hagués insistit que calia aixecar les barreres i acabar amb els peatges, ara el ministre aposta per, en paral·lel, “obrir un debat entre tots els partits polítics” sobre la manera de pagar en el futur el manteniment de les vies de comunicació. Ábalos ho va explicar en la seva intervenció a les Jornades Econòmiques de S’Agaró.

“Fins ara [el manteniment] s’ha cobert amb partides del pressupost, però no s’estan cobrint totes les necessitats. De fet, els últims anys ha crescut la xarxa viària i s’han reduït les partides destinades a la conservació”, va indicar Ábalos. Per aquesta raó l’Estat crearà una subcomissió al Congrés que estudiï i analitzi tots els models possibles per fer sostenible la xarxa viària d’alta capacitat, que costa més de mil milions en manteniment cada any. “El govern no imposarà cap model concret, hi ha totes les opcions damunt la taula”, va dir el ministre, que també preveu com a opció el sistema defensat per la Generalitat d’adoptar el model suís, en què es paga una única quota anual per poder fer servir totes les carreteres.

Ara bé, Ábalos va avisar que esperava que els partits polítics afrontessin el debat “des de la racionalitat”, i va carregar contra el Partit Popular perquè “ara ha descobert la gratuïtat de les autopistes i, quan ells han governat, han allargat totes les concessions durant 25 o 26 anys”. Per ara, el ministre de Foment va reiterar que les concessions de les autopistes que acabin aquesta legislatura passaran a ser gratuïtes. Serà el cas de l’autopista AP-1 de Burgos i el tram de l’AP-7 entre Tarragona i el País Valencià, però no és clar què passarà amb el tram de l’AP-7 entre Tarragona i la frontera francesa, que s’acaba el 2021.

Insistència en el pressupost

Sobre la negociació dels pressupostos de l’Estat, el ministre de Foment va afirmar que encara hi havia temps per negociar-los i que “continuaran insistint” per aconseguir el suport necessari. A més, creu que les inversions territorials “poden ser un incentiu per negociar” amb altres partits, tot i que va assenyalar que considerava “contradictori” que hi hagués partits que “demanin inversions” i, alhora, les “impedeixin”.

A més del ministre de Foment, també va participar en les Jornades Econòmiques de S’Agaró la consellera d’Empresa i Coneixement, Maria Àngels Chacón, que va defensar la fortalesa de l’economia catalana, “que va créixer un 2,7% al tercer trimestre, malgrat les previsions catastrofistes i les infraestructures pendents”. A més, va aprofitar la presència del ministre espanyol per recordar-li: “Tenim tot el dret del món a voler un estat propi perquè estem convençuts que estaríem millor del que estàvem abans”.