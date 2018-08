Ábalos haurà d’aclarir com pagarà el rescat d’autopistes

D’aquí tres mesos mal comptats s’acaba la primera concessió d’una autopista de l’Estat, un tram de l’AP-1 entre Burgos i Armiñón, del qual és concessionària Europistas. El govern espanyol ha dit que les concessions que vencin passaran a ser autopistes de l’Estat. Ara l’oposició s’ha unit per demanar que el ministre de Foment, José Luis Ábalos, expliqui com ho pagarà.

Perquè el tram de Burgos és només el primer venciment. Després ve la fi de les grans concessions d’Abertis, la companyia d’origen català ara en mans d’Atlantia i ACS. La primera concessió d’Abertis que s’acaba és l’AP-7 entre Tarragona i Alacant, i l’AP-4 entre Sevilla i Cadis, el 31 de desembre del 2019. I l’agost del 2021 venç la concessió de l’AP-7 entre la Jonquera i Tarragona i la de l’AP-2 entre el peatge del Mediterrani i Saragossa.

Ahir la majoria del Congrés va avalar que el ministre de Foment, José Luis Ábalos, comparegui a la comissió de Foment de la cambra en sessió extraordinària per aclarir com finançarà la gratuïtat d’aquestes autopistes, que passaran a mans de l’Estat. La diputació permanent va debatre la petició de compareixença d’Ábalos formulada pels grups d’Units Podem i Mixt, amb el suport del PP, Ciutadans, ERC, Compromís i PDECat, entre altres partits.

Yolanda Díaz, d’Units Podem, va sol·licitar que Ábalos expliqui si el manteniment d’aquestes autopistes, que seran plenament públiques, seguirà el model utilitzat per a les autovies o si el govern espanyol està pensant en acords público-privats que puguin encobrir “peatges a l’ombra”, és a dir pagar amb recursos públics a empreses privades. Díaz va dir que la fórmula de la col·laboració público-privada és la més perniciosa perquè dona directament diners a les empreses de gestió d’autopistes, que en un 72% estan en mans de constructors.

La patronal de la construcció i de concessionàries espanyola Seopan i la Cambra de Contractistes d’Obres de Catalunya han defensat reiteradament mantenir algun tipus de peatge, encara que sigui tou, per garantir el correcte manteniment d’aquestes vies.

El diputat del PP Miguel Barrachina va afirmar que el seu grup parlamentari té especial interès per saber si el govern espanyol manté el criteri reiterat pels governs de Mariano Rajoy d’eliminar els peatges en aquestes autopistes. Toni Roldán, de Ciutadans, va dir que el seu partit està a favor de la compareixença del ministre perquè expliqui, sobretot, d’on traurà els diners que substituiran els peatges i si ho vol fer amb una “pujada massiva d’impostos”.

Sense peatge a l’ombra

El diputat socialista Felipe Sicilia va dir, com a resposta a Roldán, que el manteniment i conservació d’aquestes autopistes anirà a càrrec dels fons públics de l’Estat i serà pagat “per tots”, i que “si cal augmentar impostos ho farem, però a les classes més altes”. “No tingueu por de res, no hi haurà peatges a l’ombra. El manteniment el pagarà directament l’Estat”, va insistir.