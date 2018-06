Abertis aprovarà excloure la seva cotització a borsa al juliol

El gestor d'infraestructures Abertis està vivint els seus últims dies com a empresa cotitzada. La junta general d'accionistes ha informat aquest dilluns a través de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que aquest juliol sotmetrà a votació la seva exclusió de borsa.

L'anunci arriba després que la italiana Atlantia i la constructora de Florentino Pérez, ACS (a través de la seva filial alemanya Hochtief), prenguessin el control d'Abertis al maig. De fet, Abertis ja va abandonar l'Íbex-35 un cop es va fer efectiva la opa. La plaça del gestor d'infraestructures dins el selectiu l'ocupa el grup industrial CIE Automotive des d'aquest mateix dilluns.

A banda d'això, el mateix document anuncia la ratificació de deu nous consellers dominicals per Hochtief, ACS i Atlantia. Es tracta de Marcelino Fernández Verdes, Peter Sassenfeld, Nikolaus Graf von Matuschka, José Ignacio Legorburo, Ángel Muriel, Peter Coenen, Georg von Bronk, Javier Carreño, Rudolf Bräunig i Mischa Horstmann.

La compra d'Abertis es va tancar únicament per Hochtief, que va presentar l'única opa en vigor. Posteriorment, les accions d'Abertis seran adquirides per una societat participada per Atlantia, ACS i Hochtief. Ara mateix la filial alemanya de Florentino Pérez controla el 78,79% d'Abertis.