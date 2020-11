Abertis aconsegueix aterrar als Estats Units amb la compra per 1.000 M€ d'una autopista a Virgínia

Abertis, la companyia controlada per la família Benetton i per ACS, feia anys que intentava, sense èxit, entrar en el mercat concessional dels Estats Units. Ara per fi ha aconseguit comprar una autopista a l'estat de Virgínia, que comportarà un pagament d'uns 1.000 milions d'euros, segons ha informat la companyia.

Abertis feia anys que intentava aconseguir una gran infraestructura als Estats Units, on va obrir oficines l'any 2006 i on opera la seva filial de tecnologia de peatges Emovis.

L'empresa ha anunciat aquest dilluns un acord per a la compra de quatre túnels i una autopista a l'estat de Virgínia, als Estats Units, segons ha notificat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). Els actius tenen un valor d'uns 2.000 milions d'euros.

Abertis s'ha aliat per a l'operació amb Manulife Investment Management. La companyia d'origen català tindrà la majoria, amb un 68%, malgrat que podria reduir la seva participació al 51%. Les concessions estaven en mans del fons d'infraestructures Macquarie.

La concessió, anomenada Elizabeth River Crossings, és a la regió de Hampton Roads, a l'estat de Virgínia. La compra està condicionada a l'aprovació de les autoritats regulatòries i s'espera tancar-la com més aviat millor.

Abertis ha anunciat que finançarà l'operació amb una combinació d'efectiu i de crèdits ja existents. El conseller delegat de la companyia, José Aljaro, s'ha mostrat satisfet per l'acord i ha destacat que l'adquisició és un pas en l'estratègia de creixement d'Abertis. Aljaro també ha destacat que els Estats Units aposten per la col·laboració público-privada i les concessions en les infraestructures.

Aquesta compra és un pas per a Abertis per entrar als Estats Units, un objectiu que sempre havia tingut en els seus plans d'expansió. És la segona compra internacional que fa l'últim any, després de RCO a Mèxic per uns 5.000 milions d'euros. La companyia ha reconegut que aquestes adquisicions formen part de l'estratègia per substituir les concessions que finalitzen a Catalunya. Aquest any ja va acabar la concessió de l'AP-7 sud, i l'any que ve –si no hi ha un allargament tal com demana la companyia– acabaran les concessions de l'AP-7 nord i la AP-2, a més de la C-33 i la C-32 nord.

Abertis tindrà el control de la concessió dels Estats Units i, per tant, consolidarà els seus comptes. La concessió és una de les autopistes més transitades en la zona de Virginia Beach - Norfolk - Newport News, i li queda una vida de 50 anys, fins a l'abril del 2070. Es tracta d'una via ja totalment construïda en la qual no es preveuen inversions importants en el futur.

Peatge sense barreres

La concessió són dos túnels de doble sentit cadascun, una extensió lliure de peatge a l'autopista Martin Luther King, amb un sistema de peatge electrònic sense barreres. El 2019 va registrar una intensitat mitjana de trànsit de 102.000 vehicles diaris. L'any passat la concessió va obtenir un benefici brut operatiu (ebitda) de 60 milions de dòlars i té un deute net de 1.127 milions de dòlars.

A més, l'adquisició permetrà el creixement de la filial de tecnologia de peatges d'Abertis, Emovis, que ja treballa als Estats Units, per exemple al pont Newport Pell Bridge, a l'estat de Rhode Island.