La CNMV autoritza l'opa d'ACS a Abertis

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha autoritzat aquest dilluns l'oferta pública d'adquisició (opa) presentada per la constructora ACS, a través de la seva filial alemanya Hochtief, per comprar Abertis, en una operació de més de 18.600 milions d'euros.

Amb aquest pas, el regulador dels mercats dona llum verda a l'oferta de la constructora que presideix Florentino Pérez, després d'haver aprovat també l'oferta competidora de la companyia italiana Atlantia, controlada per la família Benetton, i que és inferior, de 16.340 milions, malgrat que el conseller delegat d'Atlantia, Giovanni Castellucci, s'ha mostrat disposat a elevar-la.

L'autorització de l'oferta es produeix just quan ACS i Atlantia estan negociant per intentar tancar un pacte que permeti fer la compra conjuntament i evitar així una guerra d'opes que encariria l'operació i que s'acabaria decidint en ofertes al millor postor a sobre tancat.

Nova inversió

La companyia concessionària d'autopistes Abertis, malgrat aquestes ofertes, continua amb la seva estratègia inversora i ha anunciat aquest dilluns un acord amb el govern xilè pel qual invertirà 110 milions d'euros en l'Autopista del Sol (Ruta 78) a canvi d'allargar la concessió en 22 mesos.

D'aquesta manera, la companyia que presideix Salvador Alemany continua ampliant concessions, malgrat la incertesa sobre el seu futur a causa de les ofertes de la italiana Atlantia i l'alemanya Hochtief.

Abertis ha informat que la seva filial xilena Vías Chile, de la qual té el 80%, ha obtingut totes les autoritzacions del govern xilè per invertir 110 milions d'euros (sense comptar l'IVA) a la Ruta 78. Les obres consistiran en la construcció d'un tercer carril entre la capital, Santiago de Xile, i Talagante, a més d'altres obres complementàries.

Les obres permetran fer front a l'augment de trànsit en aquesta autopista, una de les més importants del país, ja que uneix la capital amb el port de San Antonio, el més important. A canvi de les obres, la concessió que en té Abertis s'allargarà en 22 mesos, fins a l'any 2021.

Abertis ha tancat acords similars per allargar les concessions -o apujar tarifes- a canvi d'inversions en diferents països on té autopistes, com l'Argentina, França, Itàlia, el Brasil i Puerto Rico.

L'Autopista del Sol va aportar el 2017 a Abertis 71 milions d'euros en ingressos i 56 milions de benefici operatiu (ebitda). L'autopista té 132 quilòmetres i és el principal eix central del país. A més, Abertis també explota a Xile l'Autopista Central, de 60 quilòmetres i que és el principal eix nord-sud del país a l'àrea urbana de Santiago de Xile; la autopista Elqui, que uneix Los Vilos i La Serena, de 229 quilòmetres; Rutas del Pacífico, que uneix Santiago amb Valparaíso i Viña del Mar, de 141 quilòmetres; l'Autopista de los Libertadores, de 119 quilòmetres, entre la capital i el nord, i l'Autopista de los Andes, de 92 quilòmetres. Xile és el quart mercat per a Abertis i el 2017 va aportar un 10% dels ingressos i un 12% del benefici operatiu, per darrere de França, Espanya i el Brasil.

Junta d'accionistes i opa

Abertis té previst celebrar demà dimarts a Madrid la seva junta general d'accionistes. Serà la primera en què compareixerà com a primer executiu -conseller director general- de la companyia José Aljaro, que al febrer va prendre el relleu a Francisco Reynés, que va deixar l'empresa d'autopistes per anar de president executiu a Gas Natural.

Durant la junta es demanarà l'autorització als accionistes per a la venda d'Hispasat, la filial de satèl·lits que s'ha convertit en un dels principals esculls polítics per a les ofertes públiques d'adquisició (opes) que han plantejat Atlantia i ACS.