Abertis amplia deu anys les seves concessions a l’Argentina

Abertis, el grup d’infraestructures acabat d’adquirir per Atlantia i ACS, ha tancat un acord amb el govern de l’Argentina per ampliar les dues concessions que explota en aquell país una dècada més a canvi d’una inversió d’uns 584 milions d’euros. Amb l’acord, el grup completa l’actualització i l’allargament de tots els contractes que té actius. Amb una sola excepció, Espanya, on el govern del PSOE pretén acabar amb el model de vies d’alta capacitat de peatge.

El grup presidit per Marcelino Fernández Verdes va iniciar l’any passat negociacions per ampliar els contractes de les seves concessions a Ausol i Grupo Concesionario Oeste (GCO), que expiraven aquest any i el 2020, respectivament. El ministeri de Transport ha acceptat l’acord després que la concessionària assumís una contrapartida en forma d’inversions en dues de les carreteres que donen accés a Buenos Aires. Ausol farà millores per un import de 369 milions d’euros i GCO, per un valor de 215 milions. Aquests diners es finançaran amb els guanys que obtindrà el grup amb l’ampliació de l’explotació de les dues vies de peatge.

Conscient de la situació en què es troba a Espanya, Abertis va emetre ahir un comunicat en què destacava la seva aposta per la col·laboració público-privada i recordava que en els últims temps ha tancat acords semblants al de l’Argentina als diferents països en què treballa, sempre a canvi de millores. Així, invertirà un total de 5.700 milions en els seus actius a França, Itàlia, el Brasil, Xile i Puerto Rico, a més de l’Argentina.

La negativa del PSOE

Aquests acords, més la inclusió d’altres mercats (com les carreteres a l’Índia), han permès garantir el negoci del grup d’infraestructures a mitjà i llarg termini.

Però l’entesa amb governs d’altres països no ha sigut possible amb l’executiu espanyol, que haurà d’afrontar en els pròxims mesos una pluja de concessions que expiren i, per tant, integrar-ne el cost als pressupostos. Davant la indefinició del PP, que optava per no renovar concessions però reclamava obrir un debat per decidir-ne el futur, l’actual govern de Pedro Sánchez ha afirmat que té la voluntat d’aixecar definitivament les barreres dels peatges i assumir-ne l’explotació.