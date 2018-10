Acciona demanarà 1.074 milions a la Generalitat per la pèrdua d'ATLL

Acciona i els seus socis demanaran una indemnització a la Generalitat de més de 1.000 milions d'euros per la pèrdua de la concessió d¡Aigües Ter-Llobregat (ATLL), segons ha confirmat la companyia aquest dijous en una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Segons avança el diari 'Expansión", el càlcul s'ha fet després d'un peritatge realitzat per PwC. La xifra total, segons ha explicat Acciona, inclou 305 milions d'euros per la liquidació del contracte de gestió del subministrament d'aigua en alta a l'àrea metropolitana de Barcelona i 769 milions d'euros en concepte de danys i perjudicis.

Aquestes quantitats sumen uns 1.074 milions d'euros, sense tenir en compte les provisions fetes de 38 milions d'euros per a la liquidació ordinària del contracte.

ATLL va ser la privatització més gran del govern català, en plena crisi, com a instrument per reduir el dèficit, per valor de quasi 1.000 milions d'euros. La Generalitat de Catalunya va adjudicar el 6 de novembre del 2012 a Acciona el contracte de gestió del servei d'abastiment d'aigua en alta del Ter i el Llobregat. El terme 'en alta' significa que s'agafa l'aigua de la natura, es potabilitza i s’entrega als ajuntaments o a les seves empreses concessionàries perquè en facin la distribució 'en baixa', o sigui, casa per casa. ATLL potabilitza l’aigua que consumeixen uns 4,5 milions de persones de l’àrea metropolitana de Barcelona.

La concessionària d'ATLL està controlada per Acciona, amb un 76,05% del capital. La resta se'l reparteixen els germans José Manuel i Juan Ignacio Entrecanales (6% cadascun), les famílies Rodés i Godia-Torreblanca (5% cadascuna) i el fons britànic Pioner Point Partners (1,95%).



Al concurs també s'hi van presentar la Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB), que va recórrer la decisió davant l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC). A conseqüència d'aquest recurs es va suspendre el procés i es va paralitzar el contracte. Després, l'OARCC va aixecar la suspensió automàtica i la Generalitat va formalitzar el contracte amb Acciona, que va començar a prestar el servei el gener del 2013. Però un dia després l'OARCC va estimar part del recurs de la SGAB i va excloure Acciona del procés.

L'adjudicació va desfermar una batalla judicial que va acabar aquest febrer quan el Tribunal Suprem va anul·lar definitivament la concessió. El govern Torra ha assegurat que, arran de la sentència, la Generalitat recuperarà ATLL a partir de l'1 de gener.