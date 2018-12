Acciona denuncia el Govern per evitar la seva sortida d'Aigües Ter-Llobregat

Acciona ha denunciat el Govern al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per frenar la seva sortida de la concessionària d'Aigües Ter-Llobregat, que ha de passar a ser de titularitat pública a partir de l'1 de gener, segons ha avançat aquest divendres 'Expansión'.

Fonts de l'empresa han confirmat a l'ACN que han demanat al jutge "mesures cautelaríssimes" per no haver de deixar ATLL el 31 de desembre, com li reclama la Generalitat.

La conselleria de Territori i Sostenibilitat, dirigida per Damià Calvet, va escriure una carta a Acciona per demanar-li que entregués les instal·lacions a finals de mes, però Acciona no ho ha fet a l'espera de la resolució judicial.

El govern de Quim Torra va aprovar al juliol la creació de l'ATLL pública que ha de gestionar l'ens d'abastamentd'aigua.