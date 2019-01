Competència carrega durament contra el decret de les VTC: "És discriminatori i injustificat i perjudica els usuaris"

L'Autoritat Catalana de la Competència (Acco) ha carregat aquest dimecres amb duresa contra el decret que regularà els vehicles de lloguer amb conductor (VTC) que va fer públic el conseller de Territori, Damià Calvet. L'Acco considera que limita la competència de manera artificial i que genera "ineficiències injustificades que perjudiquen els usuaris". Per aquest motiu, l'Acco creu que la nova regulació podrà ser impugnada.

Aquest posicionament incideix en la divisió que existeix a dins del Govern respecte al conflicte entre taxis i VTC. L'Acco està liderada per una persona d'Esquerra Republicana, Marcel Coderch, i que ha estat nomenat pel departament d'Economia, que està en mans d'aquest partit. Tal com va explicar l'ARA, els posicionaments de l'Acco són els mateixos que els d'Economia. "L’Acco diu el que nosaltres pensem", explicava una font del departament d'Economia a aquest diari.

L'Acco ha publicat a Twitter diversos missatges en els quals desglossa com el decret afecta la lliure competència. Segons l'Acco, l'obligació de contractar els serveis de VTC amb un període de precontractació –independentment de la durada– i la prohibició d'utilitzar la geolocalització suposen un perjudici per als usuaris.

L’ACCO reitera que 1) obligació de pre-contractar el servei amb anticipació determinada (siguin 15 minuts o 1 hora) i 2) prohibició ús geolocalització suposen la creació d’ineficiències injustificades que perjudiquen usuaris. — Aut.Cat.Competència (@competenciacat) 23 de gener de 2019

El regulador considera que les mesures només serveixen per imposar límits a la competència, ja que "no es poden justificar per motius mediambientals ni de congestió". I afegeix: "És discriminatori imposar-les només als VTC, ja que taxis i VTC generen els mateixos problemes".

Aquestes mesures només s’expliquen per limitar artificialment la competència. No es poden justificar per motius mediambientals ni congestió. És discriminatori imposar-les només als VTC, ja que els taxis i VTC generen els mateixos problemes. — Aut.Cat.Competència (@competenciacat) 23 de enero de 2019

A més, en un tercer tuit, l'Acco ha assegurat que farà tots els esforços per comunicar a les administracions que "aprovar aquesta regulació és contrari a la competència i, per tant, al benestar dels usuaris". El decret, que haurà de ser aprovat al consell de Govern de dimarts que ve, va provocar l' anunci de les empreses principals de VTC –Uber i Cabify– que abandonaran Barcelona si finalment entra en vigor. En una entrevista a Betevé, el president de l'Acco ha assegurat que el decret podrà ser impugnat perquè atempta contra la lliure competència.