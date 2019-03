Acebes assenyala Deloitte pels comptes de Bankia

L'exministre d'Interior, Ángel Acebes, ha declarat aquest dilluns per la sortida a borsa de Bankia i ha assegurat que el consell de BFA-Bankia va aprovar els comptes de l'exercici de 2011 (els que després es van haver de reformular perquè no eren exactes) en base al document de l'auditora Deloitte, que era "qui garanteix que els comptes reflecteixen la imatge fidel de l'entitat".

"Deloitte ens porta els seus comptes, el balanç individual, consolidat, pèrdues i guanys, i veiem que són coherents i consistents amb els estats formulats abans i després de la sortida a borsa i amb els presentats per la direcció general de comptabilitat", ha declarat Acebes, que ha admès que "48 hores després" el consell va donar llum verda a aquestes xifres.

Segons ha dit, Deloitte mai no va fer cap advertència de possibles problemes o irregularitats en els comptes anuals. "Però per Déu, ¿des de quan un auditor es dirigeix verbalment per advertir de què hi podia haver problemes, on ha vist algú que funcioni així un auditor del prestigi de Deloitte? Però és que tampoc ho va fer. ¿O és que els membres del consell eren tots sords", ha incidit a preguntes del seu advocat.

Desinformat pel Banc d'Espanya

Acebes ha declarat també que durant el temps en què va ser conseller de BFA, la matriu de Bankia, "mai ningú del Banc d'Espanya" es va adreçar a ell "ni verbalment ni per escrit, ni formal ni informalment".

Acebes va formar part del consell de BFA des del 27 de juliol del 2011 fins a l'abrir del 2012, segons ha relatat, per la qual cosa es va incorporar quan ja estaba "completament liquidada la sortida a borsa", que va tenir lloc el 20 de juliol.

Pel que fa als comptes de Bankia, qui va ser president del comitè d'auditoria ha explicat que "si els inspectors van detectar algun deterioramenten els comptes no es va informar ni al comitè ni al consell d'administració". A més, ha recordat que els informes de seguiment del Banc d'Espanya "no es comuniquen al consell de les entitats inspeccionades" perquè són "documents interns de l'organisme", segons ha recollit Efe.

En ser "rigorosament reservats", no es comuniquen, "es comuniquen exclusivament les resolucions, ja que es tracta d'un procediment reglat"; en tot el temps que va formar part de la matriu del banc només va tenir coneixement d'un informe del Banc d'Espanya, el que es referia al pla de sanejament i capitalització.

L'exministre d'Aznar ha volgut deixar clar que "mai" va cobrar cap bonus per la sortida a borsa ni per cap altre concepte, ja que mai no va tenir cap retribució variable, sinó una quantitat fixa com a conseller extern -45.000 euros el 2011 i 26.000 el 2012- més la dieta del consell.

Acebes està acusat de falsedat comptable i estafa als inversors únicament per les acusacions particulars, ja que la Fiscalia Anticorrupció no es va incloure en el seu escrit, que només es dirigeix contra quatre persones: l'expresident Rodrigo Rato, l'ex vicepresident José Luis Olivas, l'exconseller delegat Francisco Verdú i l'exconseller José Manuel Fernández Norniella.