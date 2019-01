Acord entre la Generalitat i els sindicats per apujar el salari un 2,25% al personal de la Generalitat

La Generalitat i els sindicats CCOO i UGT de Catalunya han acordat un increment salarial del 2,25% per al personal de la Generalitat aquest 2019, segons ha informat CCOO en un comunicat. S'ha decidit aprovar aquest augment fix, més un 0,5% variable lligat a l'evolució del PIB, a la reunió de la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de la Generalitat que s'ha celebrat avui. L'organització ha indicat, a més, que es podrà sumar al salari dels funcionaris un 0,25% addicional, del qual encara cal negociar el repartiment.

Aquest augment, que CCOO ja havia fixat el mes de març passat a Madrid en el marc del 'II Acord per a l’ocupació pública i de condicions de treball', no és la primera millora que han aconseguit els sindicats els últims mesos. Els empleats públics van desconvocar una vaga al setembre a canvi que la Generalitat retornés les pagues extres del 2013 i el 2014. Llavors, també van acordar amb la Generalitat una negociació, que està previst que comenci el 15 de gener, per concretar nov es mesures socials, laborals i de flexibilitat i conciliació de vida laboral i personal.