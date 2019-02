Acord entre sindicats i empresa pel tancament de la planta de Gallina Blanca a Sant Joan Despí

El sindicat Comissions Obreres ha anunciat aquest dimarts que els treballadors han ratificat en assemblea l'acord al qual van arribar la matinada abans els representants sindicals i la direcció de l'empresa Gallina Blanca per al tancament de la planta de la companyia a Sant Joan Despí, i pel qual la plantilla portava set dies de vaga.

Gallina Blanca, que forma part del grup alimentari Agrolimen, tancarà així la seva factoria de Sant Joan Despí (Baix Llobregat) per traslladar-la a la de Vallobar, a Osca. La planta catalana es dedica a l'elaboració de sopes deshidratades i està ubicada en uns terrenys que, a partir del desembre que ve, seran requalificats per construir-hi habitatges i un hotel.

Amb l'anunci del trasllat de la producció i la clausura de la fàbrica, el comitè d'empresa va convocar una vaga indefinida que ha acabat aquest dimarts amb l'acord dels sindicats amb la direcció.

En un comunicat, CCOO ha explicat les condicions que l'empresa i el comitè d'empresa han acordat, que inclou la prejubilació dels empleats entre 58 i 61 anys, que cobraran entre un 90% i un 100% del seu salari net. La resta d'empleats rebran una indemnització de 60 dies per any treballat amb un límit de 42 mensualitats, que es complementarà amb 1.000 euros addicionals per any treballat i la possibilitat de mantenir la feina a la fàbrica de Vallobar amb les mateixes condicions que tenien a Sant Joan Despí.

Aquest tracte, però, no afectarà una desena d'empleats de l'empresa, que en vuit casos seran traslladats a la planta de Gallina Blanca a Rubí, i en dos casos a la factoria de l'Hospitalet de Llobregat. Aquests deu treballadors continuaran empleats en aquests centres productius fins que puguin acollir-se al pla de prejubilació quan compleixin 58 anys.