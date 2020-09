Ada Colau, "la pedra a la sabata" de Sánchez Llibre

Els col·loquis al Círculo Ecuestre són de crítica continguda, si n'hi ha. Però aquest dilluns no ha estat el cas. El president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, s'ha deixat anar. "Tenim una pedra a la sabata, que és l'alcaldessa Ada Colau". Sánchez Llibre no s'ha contingut i ha titllat Colau d'"autoritària que no dialoga", i l'ha culpat d'arruïnar el comerç. I els assistents –almenys els presencials, perquè també s'hi podia participar telemàticament– han deixat anar els seus aplaudiments.

El col·loqui, dins el cicle Barcelona capital econòmica, s'havia de fer el 12 de març, en vigílies del confinament. I la diagnosi l'ha fet el president del Cercle d'Economia, Javier Faus. "Els problemes llavors ja hi eren, però ara s'han accentuat". Juntament amb Faus i Sánchez Llibre, també participava en el col·loqui, moderat pel periodista Joan Tapia, el president de Fira de Barcelona, Pau Relat.

La diagnosi comuna és que Barcelona ha perdut pistonada. Però les propostes han sigut una mica diferents. Faus, sense estalviar crítiques a totes les administracions, no ha dubtat a assegurar que l'objectiu ha de ser convertir la ciutat en la cocapital econòmica d'Espanya. "Hi ha dos models, l'alemany i el francès", ha explicat Faus, que ha recordat que Catalunya i Madrid aporten un 19% del PIB espanyol cadascuna, mentre que, en el cas de França, París ho fa un terç i la següent regió, la de Lió, només un 9%. I és l'únic que ha disparat més enllà del Principat: "El govern d'Espanya ha de donar suport a altres ciutats, a més de Madrid".

Llarga decadència

"Elevar la mirada perquè, més enllà d'una alcaldessa, amb qui puc tenir molts desacords, estem en una decadència des de fa 20 anys", ha respòs Faus a Sánchez Llibre, i ha demanat un esforç per l'aposta tecnològica de la ciutat. Relat, més conciliador, ha apostat per una "refundació" i ha posat la fira que ell presideix com a exemple de la col·laboració público-privada que cal per enlairar de nou la ciutat. I ha donat bones notícies: el MWC se celebrarà i amb un bon nivell d'inscripcions, i la pandèmia no retardarà els plans d'ampliació de la Fira. "Més que mai té sentit, perquè no mirem a tres o quatre anys, sinó a quinze o vint".

El colofó l'ha posat el primer tinent d'alcalde, el socialista Jaume Collboni, quan ha etzibat: "La ciutat de Barcelona necessita aliats", amb una intervenció provocada per les crítiques a la seva alcaldessa.