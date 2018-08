Adif vol desenvolupar el tren superràpid Hyperloop a Andalusia

Adif no en té prou amb l'alta velocitat i vol que Espanya també aculli un dels primers trens superràpids del món: el sistema Hyperloop, desenvolupat a partir de la idea del magnat tecnològic i fundador de Tesla, Elon Musk. L'empresa pública del ferrocarril espanyol ha signat aquest dimarts un conveni amb la companyia Virgin Hyperloop One per impulsar un centre de desenvolupament del projecte a Boadilla, a la província de Màlaga.

El centre s'ubicarà en una nau per a iniciatives d'innovació i investigació que actualment està en desús. Tot i així, totes dues empreses reconeixen que la viabilitat del projecte depèn de si aconsegueix 126 milions d'euros a través de convocatòries d'ajudes públiques per a R+D.

L'objectiu és que Adif –que encara no ha aconseguit rendibilitzar la inversió en la xarxa de l'AVE– tingui un espai on provar i validar els components d'aquest nou sistema de transport, que promet desplaçaments a través d'una càpsula instal·lada dins un túnel amb levitació magnètica fins a 1.200 quilòmetres per hora. Després de la validació del tren, l'acord aspira a aconseguir les certificacions que requereix la regulació europea per fer-lo funcionar.

Segons Adif, el projecte convertirà aquesta nau en desús en un complex valorat en 433 milions d'euros i el gestor ferroviari espera que generi un impacte econòmic de 250 milions d'euros. A més, insisteix que el centre romandrà a Espanya un cop s'hagi acabat la fase de proves per donar suport a les operacions de manteniment i a l'expansió internacional del sistema Hyperloop.

L'entusiasme per la febre dels trens superràpids contrasta amb els resultats de la filial de les vies i estacions de l’AVE, Adif Alta Velocidad, que l'any passat va registrar unes pèrdues de 200 milions d’euros. Però el gran problema d'Adif no són només les pèrdues, sinó el seu alt endeutament, que al tancament del 2017 arribava als 15.087 milions d’euros.

Virgin –que és propietat del magnat britànic Richard Branson– no és l'única companyia que persegueix la idea de crear un nou mitjà de transport ferroviari que permeti fer trajectes com el San Francisco - Los Angeles en només mitja hora. Hyperloop One, Hyperloop Transportation Technologies (HTT) i TransPod s’han convertit també en algunes de les 'start-ups' més rellevants d'aquest sector.