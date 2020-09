Administracions, sindicats i empresa comencen a treballar en la reindustrialització de Nissan

La comissió per a la reindustrialtzació de Nissan s'ha constituït aquest dimecres a Barcelona amb la presència de la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto; la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón; el responsable d'operacions industrials de Nissan a Espanya, Frank Torres, i membres de les quatre organitzacions sindicals –Sigen-USOC, CCOO, UGT i CGT– amb representació als comitès d'empresa de les plantes.

La creació de la comissió forma part de l'acord que van tancar aquest agost la direcció de Nissan i els sindicats per allargar el funcionament de les plantes catalanes de l'empresa japonesa fins al desembre del 2021. La comissió té per objectiu trobar algun inversor o inversors que mantinguin l'activitat productiva i la màxima ocupació a les plantes de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac.

La reunió s'ha acabat sense cap acord concret. "Nissan està compromès a explorar alternatives de futur que puguin donar una solució de reindustrialització en benefici dels nostres treballadors i proveïdors", ha indicat Frank Torres, que ha destacat que allargar la producció fins al final del 2021 dona mes possibilitats de trobar aquests inversors.

La ministra d'Indústria ha destacat que la reindustrialització de les plantes era una "prioritat" per a l'executiu espanyol, mentre que Àngels Chacón ha insistit que calia donar prioritat a projectes industrials en el camp de l'automoció o la mobilitat per "mantenir viu i competitiu" aquest ecosistema de la indústria a Catalunya.

Protesta al carrer

Mentre es produïa la reunió a la Delegació del govern de l'Estat a Catalunya, a fora s'han concentrat treballadors d'Acciona Facility Services, que era la principal subcontractista de Nissan. Els concentrats han demanat que es doni als treballadors de les empreses subcontractades el mateix tracte que rebran els treballadors de Nissan.

Acciona va rescindir el contracte de serveis amb Nissan i ha plantejat un ERO per als més de 500 empleats que treballaven per a l'automobilística. Els empleats d'Acciona, abans d'anar a la Delegació del govern, s'havien concentrat al carrer Numància, a la porta de l'hotel on els representants sindicals s'han reunit amb la direcció, sense tancar cap acord sobre l'ERO.