Jordi Hereu, nomenat conseller d'Aena

La junta general d'accionistes d'Aena ha aprovat aquest dimarts el nomenament com a conseller del gestor aeroportuari l'exalcalde de Barcelona Jordi Hereu, l'últim fitxatge del president d'Aena, el socialista català Maurici Lucena, per a la seva cúpula directiva. Els accionistes també han ratificat el nomenament de Josep Antoni Duran Lleida, un altre dels nous fitxatges de Lucena com a conseller independent.

Duran Lleida es va incorporar el 29 de gener al consell d'administració d'Aena, empresa cotitzada amb un 51% de participacions en mans de l'Estat a través de la societat estatal Enaire, mentre que Hereu –alcalde socialista de Barcelona des del 2006 fins al 2011– ho va fer un mes després.

Tots dos estaven apartats des de feia anys de la primera línia política i han fet el salt al gestor aeroportuari espanyol gràcies a l'exportaveu del PSC, nomenat president d'Aena el juliol del 2018, coincidint amb l'arribada a la Moncloa de Pedro Sánchez.

Aeroports preparats per al Brexit

En el seu discurs davant dels accionistes, Lucena ha assegurat que els aeroports de l'Estat estan "preparats" per fer front als "impactes negatius" que hi pugui haver per la sortida del Regne Unit de la Unió Europea, fins i tot si no hi ha acord. "Aena ha fet totes les actuacions necessàries per atenuar la repercussió del Brexit", ha assegurat l'exportaveu del PSC.

El Brexit pot provocar més cues als aeroports, especialment els de gran afluència de turistes britànics. Quan es consumi el Brexit, el Regne Unit passarà a ser un país extracomunitari i els seus ciutadans, tot i que no necessitaran visat per entrar en territori comunitari, hauran de fer la cua pel control de passaport i aduana. El govern espanyol ha previst reforçar el personal de duanes i de controls de passaport quan es produeixi el Brexit per evitar una situació de caos als aeroports, segons han explicat fonts d'Aena.

Pla immobiliari pels terrenys del Prat

El president del gestor aeroportuari ha explicat als accionistes el seu pla estratègic, que inclou un pla de desenvolupament immobiliari per als terrenys propietat d'Aena que actualment no tenen cap ús previst. La companyia vol impulsar la construcció de centres logístics d'empreses i d'hotels, oficines o centres comercials. En el cas de l'aeroport de Barcelona, Aena preveu destinar a projectes immobiliaris un total de 200 hectàrees.

Aena també preveu l'ampliació de l'aeroport de Barcelona-El Prat, que amb 50 milions de passatgers el 2018 voreja la seva màxima capacitat. Es construirà una nova terminal satèl·lit que s'espera que pugui estar a punt el 2026 i que augmentarà la capacitat de l'aeroport en 15 milions de passatgers, fins als 70 milions anuals.

Creixement dels beneficis i del trànsit aeri

Lucena també ha destacat el creixement del benefici net del gestor aeroportuari el 2018, un 7,8% (un total de 1.328 milions d'euros), i les bones perspectives per al 2019. En el primer trimestre de l'any, el trànsit de passatgers en el conjunt dels aeroports de l'Estat ha augmentat un 5,95% i ha sumat 52.808 milions de passatgers, segons ha anunciat Aena.