Aena nega que el Prat tingui problemes de capacitat

L’allau d’incidències que va patir el Prat durant l’operació sortida del primer cap de setmana d’agost ha posat en entredit aquestes últimes setmanes l’argument que els problemes amb la puntualitat de l’aeroport s’expliquen només per les vagues de personal aeri o els problemes meteorològics. Tot i així, una portaveu d’Aena va negar ahir a l’ARA que la infraestructura tingui un problema de capacitat pel que fa al volum de vols que pot assumir. El gestor aeroportuari espanyol considera que la majoria d’incidències es deuen a les restriccions aèries a les zones del nord i el centre d’Europa. “Aquest cap de setmana Enaire no ha imposat cap regulació al Prat; venien de fora”, asseguren des d’Aena.

Com va explicar ahir l’ARA, durant aquest cap de setmana prop del 43% dels vols amb destinació o arribada a la capital catalana va tenir retards, cancel·lacions o reubicacions dels passatgers en altres avions. Això va passar malgrat que no hi havia vagues programades ni un clima advers. Per aquest motiu algunes fonts del sector insisteixen que cal repensar la configuració de l’espai aeri i les pistes del Prat per poder reduir els temps d’espera acumulats entre les sortides i arribades dels avions.

No obstant això, Aena considera que l’aeroport es veu perjudicat pel fet que la majoria dels seus vols -com ara pràcticament tota l’operativa de Vueling- estan obligats a passar per l’espai aeri francès, fortament saturat. “Aquest any ja s’han aplicat mesures de contingència per reforçar el servei en aspectes com els filtres de seguretat i el control de passaports”, expliquen des de l’empresa estatal. El responsable de gestionar l’espai aeri espanyol, Enaire, va declinar fer valoracions ahir sobre la situació que viu el Prat i es va referir a les dades publicades per l’organisme europeu Eurocontrol sobre els motius dels retards a l’aeroport.