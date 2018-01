Aena deixa de ser l’operador aeroportuari més valuós del món

La sortida a borsa d’Aena sempre ha sigut polèmica pel baix preu a què es van posar els títols en el seu primer dia. Les accions van començar a cotitzar un no tan llunyà febrer del 2015 a 58 euros. Ahir, quan encara no fa tres anys del debut, es compraven per sobre dels 175 euros.

Aquesta meteòrica evolució ha fet del gestor aeroportuari, del qual el govern espanyol manté un 51% de la propietat, el més valuós del món durant els últims mesos. Però la situació ha canviat. Segons publicava ahir Bloomberg, el consorci Airports of Thailand li ha arrabassat el tron.

L’operador asiàtic ha guanyat un 75% de valor en borsa des de l’1 de maig passat fins a arribar a la seva posició actual, amb un valor de 25.670 milions d’euros. Les seves accions han pujat en els últims deu mesos, i al desembre ho van fer un 9%, després que el govern anunciés que el turisme internacional al país havia augmentat al novembre un 23%.

Les accions d’Aena ja van acabar el 2015 en els 100 euros, amb una espectacular pujada del 72%. El 2016 l’operador va seguir en la mateixa línia alcista i van arribar als 126 euros (un increment del 30%). Van acabar l’any passat a 172 euros, amb un augment del preu de l’acció d’un 32%. Tot plegat ha portat el gestor aeroportuari a tenir un valor de cotització de 23.945 milions d’euros.

Beneficis a l’alça

El gegant espanyol va registrar en l’últim exercici complet del qual hi ha resultats, el 2016, un benefici de 1.164 milions d’euros, una xifra que representa un 40% més que els guanys de l’any anterior. Per establir una comparació, era una xifra superior als guanys de CaixaBank, segona empresa catalana per vendes, aquell any.

El gestor d’infraestructures acumula quatre anys consecutius registrant beneficis, i el deute, que històricament ha sigut el seu principal llast, s’ha anat reduint. Aquest bon moment s’explica pel creixement en el volum de passatgers. El 2016 Aena va transportar un total de 230 milions de viatgers, i aquest 2017 la xifra es pot haver acostat als 245 milions, segons assegura l’executiu espanyol.

El segon aeroport que més tràfic aporta a Aena és el del Prat, per darrere de Barajas. L’aeròdrom barceloní va ser el 2016 el que va créixer més en passatgers dels deu primers d’Europa.